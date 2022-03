Les équipementiers spécialisés dans les composants pour les moteurs thermiques, diesel en particulier, sont pénalisés par « la transformation technologique actuelle de l'industrie automobile » affirme le ministre de l'Économie, Bruno le Maire. Et d'expliquer devant la commission des affaires économiques du Sénat : « On est en train de basculer vers l'électrique à un rythme beaucoup plus rapide que prévu. À cela s'ajoute l'augmentation des prix de l'énergie et du coût des intrants », ce qui met des entreprises en « grande difficulté ». Dans ce contexte, il a assuré qu'il proposerait « avec le président de la République et le Premier ministre un nouveau plan automobile dans les prochaines semaines visant à accompagner justement les équipementiers ».

Perte de 65 000 emplois dans la filière

Le ministre a indiqué avoir reçu avec le Premier ministre Luca de Meo et Carlos Tavares, respectivement dirigeants de Renault et de Stellantis (PSA-FCA), pour évoquer ce sujet. De nombreux industriels du secteur automobile français sont confrontés à la révolution électrique, mais aussi aux répercussions de la crise sanitaire et à une pénurie de composants qui ont mis de nombreuses usines à l'arrêt.



La fabrication des véhicules électriques nécessitant moins de main-d'œuvre que les thermiques, la transition énergétique pourrait faire perdre 65 000 emplois à la filière selon la Plateforme automobile (PFA), association représentant le secteur.



Après la mise en œuvre, en mai 2020, d'un plan de relance automobile doté de 8 milliards d'euros, la filière estime à 17 milliards d'euros les investissements à localiser en France dans les cinq ans à venir. La PFA évalue le besoin de soutien public à 30 %. L'État a accordé début octobre 2 milliards d'euros supplémentaires, dont la ventilation doit encore être précisée.



Certains équipementiers sont en grande difficulté depuis plusieurs années. La fonderie SAM dans l'Aveyron est actuellement menacée de cessation d'activité sans offre de reprise à court terme, tandis que les Fonderies du Poitou alu, dans la Vienne, sont en redressement judiciaire depuis avril.

(Avec AFP)