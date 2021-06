Production des établissements spécialisés de l'ASF (en millions d'euros) en mai 2019 Mai var. 19/18 Cinq mois var. 19/18 (en %) (en %) Total crédits affectés 2 895 4,1 4 546 9,1 dont financement des VN 177 -3,5 935 -1,8 dont financement des VO 342 6,2 1 796 9,8 LOA VN 576 3,2 2 846 4,2 LOA VO 53 48 254 49,3 Total financement VN 753 1,5 3 781 2,6 Total financement VO 395 395 2 050 13,5 Total Financement VN + VO 1 148 4,5 5 831 6,2 Total financement 3 630 4,7 17 584 2,5

En mai 2019, les établissements spécialisés dans le crédit à la consommation, adhérents à l’Association française des sociétés financières (ASF), ont enregistré une hausse de 4,7% de la production, à 3,63 milliards d’euros, confirmant « le regain de croissance amorcé en avril ». Au cumul des cinq premiers mois, ces établissements ont cumulé un total de 17,6 milliards d’euros, soit une progression de 2,5% par rapport à la même période de l’an passé.Si les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer affichent les plus fortes croissances sur les derniers mois, le financement automobile reste bien orienté (VN et VO). En mai 2019,par rapport au mois de mai 2018. Sur cinq mois, elle s’élève àAprès un rebond en avril,a ralenti en mai (+1,5%), pour s’établir à 753 millions d’euros. Les opérations de crédit classique ont représenté 177M€, en retrait de 3,5%, tandis que celles de location avec option d’achat ont grimpé de 3,2% (576M€). Sur cinq mois, les financements de VN ont enregistré une croissance de 2,6%, à 3,7 milliards d’euros.des établissements spécialisés, ont affiché une hausse de 4,2%, à 2,84Md€, contre 935 millions d’euros pour les crédits affectés (-1,8%).En mai,ont enregistré un bond de 10,4%, à 395M€, soutenus comme les mois précédents par les opérations de LOA, dont la croissance a affiché +48% (53M€). Les crédits affectés ont grimpé de 6,2%, à 342M€, et pesé 87% des financements d’occasions. « En moyenne sur les trois derniers mois, ces financements augmentent de +12,1%, dont +51,3% pour les opérations de LOA et +8% pour les crédits affectés », rapporte l’ASF.Au cumul des cinq premiers mois, la production pour le financement des véhicules d’occasion s’est établie à 2,05 milliards d’euros (+13,5%). Les opérations de LOA ont augmenté de 49,3%, à 254M€, et celles en crédit classique de 9,8%, à 1,8Md€.