1 VO sur 10 financé en LOA

Production des établissements spécialisés (en millions d'euros) en 2018 2018 var. 18/17 déc-18 var. 18/17 (en %) (en %) Total crédits affectés 10 239 5,2 793 -4,2 dont financement des VN 2 314 -1,2 195 -4,6 dont financement des VO 3 873 9,4 248 -11,4 LOA VN 7 081 13,5 669 -0,8 LOA VO 450 38,1 35 0,6 Total financement VN 9 395 9,5 864 -1,7 Total financement VO 4 323 11,8 284 -10,1 Total Financement VN + VO 13 718 10,2 1 148 -3,9 Total financement 42 324 5 3 368 -4,6

L’Association française des sociétés financières vient de publier son enquête basée sur la production des établissements financiers adhérents sur l’exercice 2018. Malgré un ralentissement sur le dernier trimestre, marqué par un net repli de la production en décembre (-3,9%, à 1,1Md€), les financements d’automobiles (VN et VO) ont enregistré uneProfitant d’un marché VN en progression (+3%),ont grimpé de 9,5%, à 9,4 milliards d’euros. « Après une croissance de 7,4% au premier trimestre, l’activité a fortement progressé les deux trimestres suivants : +12,7% au printemps et +12,8% durant l’été. Elle a ralenti au quatrième trimestre (+4,9%) avec un mois de décembre en recul de -1,7% », observe l’ASF. Dans le détail, cette croissance a été principalement portée par les opérations de. Elles ont représenté 75% des opérations de financement. Le crédit classique a lui accusé un repli de 1,2%, à 2,3Md€.Malgré la chute d’activité en décembre (-10,1%), la seule de l’année 2018,ont signé une croissance solide l’an passé : +11,8%, à 4,32Mds€. « Bien que ralenti, le quatrième trimestre marque cependant une hausse significative de 6,7% par rapport à la même période de 2017, grâce aux performances enregistrées en octobre et novembre. Les trois premiers trimestres avaient enregistré des taux de croissance à deux chiffres : +13,1% au premier, +16,8% au printemps et +10,5% durant l’été », indique l’ASF. La croissance a été particulièrement poussée pour l, même si ce mode de financement reste encore modeste, avec une part de 10% en 2018. Les opérations de crédits sur la vente de VO ont progressé de 9,4%, à 3,9Mds€.