Production des établissements spécialisés (en millions d'euros) en juin 2018 juin-18 var. 18/17 Cumul 6 mois 2018 var. 18/17 (en %) (en %) Total crédits affectés 982 7,7 5 182 4,6 dont financement des VN 222 1,4 1 175 -2,7 dont financement des VO 361 12,8 1 996 12,3 LOA 844 22,5 4 081 16,9 dont automobiles neuves 695 21,5 3 452 16,1 dont automobiles d'occasion 43 26,4 219 48,6 Crédits renouvelables 802 -1,8 4 788 -0,2 Prêts personnels 1 277 8,5 7 025 3,7 Total crédit classique 3 061 5,3 16 994 2,9 Total financement VN 917 16,1 4 627 10,7 Total financement VO 404 14,1 2 215 15,1 Total Financement VN + VO 1 321 15,5 6 842 12,1 Total financement 3 904 8,6 21 075 5,3

En juin 2018, la production de nouveaux crédits à la consommation par les établissements spécialisés de l’ASF* a enregistré une hausse de 8,6% par rapport à juin 2017. Selon l’association, « le deuxième trimestre marque une nette accélération de la croissance de la production : l’activité progresse de 7,3% après une hausse de 3,2% au premier trimestre, soit une progression de 5,3% en moyenne au premier semestre. Le redressement du marché se poursuit : à fin juin, la production cumulée des douze derniers mois augmente de 4,6% par rapport à la même période de 2017 ».Au deuxième trimestre 2018,. Celle-ci survient après un premier bond de 13,3% au premier trimestre. Par conséquent, le bilan est très positif sur six mois : +15,1%. La croissance se révèle beaucoup plus marquée pour les opérations de LOA (+41,7% au deuxième trimestre après +57% au premier) que pour les crédits affectés (+14,6% au 2e ; +10% au 1er).Après une croissance de 8,5% au cours des trois premiers mois(+17,3% au deuxième trimestre après +14,8% au premier). En retrait au premier trimestre (-6%), les financements par crédits affectés ont repris des couleurs lors des trois mois suivants (+0,7%). Sur le premier semestre, les financements d’automobiles neuves affichent une hausse de 10,7%.Au cumul des six premiers mois,*Les adhérents de l’ASF (quelque 280 entreprises) représentent près de 50% de l’encours de l’ensemble des établissements de crédit (et la majorité des opérations de crédits renouvelables).