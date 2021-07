L’arrêt est brutal et ce sont plus de 40 ans d’histoire qui partent un peu en fumée. L’activité fonte des Fonderies du Poitou, à Ingrandes près de Châtellerault dans la Vienne, a cessé mercredi 21 juillet 2021 sur les coups de 19 h. Ce qui veut dire que plus aucun carter diesel à destination de Renault, seul donneur d’ordre de l’usine, ne sera produit en ses murs. Rappelons que ce site était en redressement judiciaire depuis un moment et aucune offre de reprise sérieuse n’a été déposée ces derniers mois. Selon le directeur industriel Jean-Luc Combaud à l’AFP, le tribunal de commerce de Paris devrait prononcer officiellement la fermeture des Fonderies du Poitou Fonte pour le 31 juillet 2021.

290 salariés de la fonte sous le choc

Pour la petite histoire, c'est en voulant délocaliser ses activités de Boulogne-Billancourt en 1978 que le constructeur automobile Renault décide de créer les Fonderies du Poitou à Ingrandes-sur-Vienne. René Monory, alors ministre de l’Industrie, contribue grandement à l’installation de Renault dans la Vienne. La production démarre en 1981 et le cap du million de carters produits annuellement est largement dépassé six ans après l’ouverture (plus de 2 millions en 2000). À partir de 1998, le site est cédé à un groupe italien et passe de main en main – avec une scission en 2001 des activités – pour créer deux entreprises distinctes, Fonderie Fonte et Fonderie Alu. Après une crise financière, les deux fonderies déposent finalement le bilan en avril 2021 et sont placées en redressement judiciaire.



Les 290 salariés de la partie fonte sont sous le choc, espérant probablement une fin moins brutale. Selon les syndicats, Renault, donneur d'ordre unique, s'était engagé à financer à hauteur de 20 000 euros l'accompagnement social de chaque salarié en cas de fermeture. Cette prime de licenciement supra-légale aurait été validée.

« L'ensemble des salariés qui sont présents ont tout honoré mais on les a privés d'un dernier élément. Un fondeur qui ne voit pas sa dernière coulée, humainement ce n'est pas possible, jusqu'au bout, ils nous l'ont mis à l'envers », rapporte France 3 Régions/France info selon les dires d’Alain Delaveau, délégué CGT Fonderie Fonte du Poitou.



