Des disparités régionales

La plateforme de marketplace européenne DriveK, qui appartient au groupe MotorK, a dévoilé les résultats de son étude consacrée au budget des Français pour l'achat d'une voiture neuve. Menée entre janvier et novembre 2018 et réalisée sur un échantillon de 40 000 demandes d'estimation, cette enquête révèle que le montant moyen que les Français étaient disposés à débourser se situait autour de 22 900€.DriveK précise par ailleurs quepour l’achat d’une voiture neuve. 34% du total des recherches concernaient des véhicules dont le prix se situait entre 20 000 et 30 000 euros et 14% des utilisateurs de la plateforme ont recherché des véhicules affichant un tarif compris entre 30 000 et 40 000 euros.Seuls 2,3% des Français, en 2018, ont orienté leur choix vers l'achat de véhicules dont le prix dépassait 40 000 euros. A l’opposé, les recherches portant sur des voitures neuves affichant moins de 10 000 euros (qui sont peu nombreuses) ont représenté 4% de l’ensemble des demandes d’estimations effectuées sur la plateforme.DriveK a également passé au crible les requêtes des internautes selon leur zone d'habitation. Ainsi, il ressort que le budget moyen des ménages parisiens pour l’achat d’un VN atteignait 24 500€ l’an passé. A l’inverse, les recherches réalisées par les habitants des régions du Limousin (20 500€), de la Bourgogne (20 600€) et du Languedoc-Roussillon (20 850€) se situaient en moyenne sous les 21 000€.