Le spécialiste de la distribution de pièces de rechange Alternative Autoparts, né en 2016 du rapprochement des sociétés IDLP et ATAC, et le groupement Centaure, qui fédère des distributeurs indépendants de peinture, ont annoncé le 9 janvier 2019 la naissance de leur partenariat. Ce rapprochement doit permettre aux deux groupements de « mutualiser leurs achats et ainsi faire bénéficier à leurs adhérents d’un panel d’accords fournisseurs élargi. Ils bénéficieront d’accès privilégiés aux plateformes de stockage ainsi qu’à l’ensemble des services marketing développés par les deux enseignes ».« Nous sommes convaincus que ce rapprochement est un véritable accélérateur de croissance pour l’ensemble des adhérents des deux groupements. Nos entreprises possèdent les mêmes valeurs et sont très complémentaires sur le marché de la rechange automobile », commente Fabrice Godefroy, directeur général du groupement Alternative Autoparts. Ce dernier dénombre aujourd’hui , dans les DOM et en Suisse. Le groupement revendique 250 000 références stockées via ses 9 plateformes.« Les connaissances du marché de la carrosserie de Centaure rapportées à l’expertise d’Alternative Autoparts sur la pièce détachée, le matériel et la logistique vont nous permettre de franchir un cap ensemble », juge Eric Mallen, président du groupe Centaure. Fondé en 1989 par des distributeurs de la marque Sikkens, le groupement spécialiste de la peinture automobile multimarques compte