Les rapprochements se poursuivent entre groupes de distribution en France, principalement au sein du réseau Renault. Trois mois après l’annonce de l’association entre Schumacher et Lamirault , ce sont les groupes Baconnier (Figest) et Delieuvin qui annoncent ce 9 janvier 2019 leur volonté de fusionner leurs activités Renault, Dacia et Alpine dans une nouvelle structure. Cette opération reste soumise à l’approbation des autorités de concurrence compétentes. La nouvelle entité, baptisée Synethis, sera détenue à parts égales par les deux familles.-A lire aussi Distribution : des rapprochements pour le meilleur et pour l'avenir « Les groupes Baconnier et Delieuvin présentent un profil similaire au niveau de leurs chiffres clés et de leurs performances commerciales, financières ou qualité. Ils partagent de nombreuses valeurs communes, dont notamment l’excellence opérationnelle, et une parfaite complémentarité au niveau géographique ou au niveau générationnel entre les principaux dirigeants », exposent les deux opérateurs dans un communiqué.Le groupe dirigé par Eric Baconnier distribue les marques Renault et Dacia via huit sites implantés à Gap (05), Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron (04), Cavaillon (84), Beaucaire (30), Arles et Chateaurenard (13), ainsi que BMW à Gap. Il a représenté en 2017 un chiffre d’affaires de« Je suis convaincu que pour rester un acteur significatif de notre métier dans les années à venir, les critères de taille et de cohérence géographique sont incontournables. Ce projet a du sens à ce niveau et crée de la valeur pour toutes les parties, garantissant ainsi la pérennité de nos entreprises. L’augmentation significative de la taille de nos activités va nous donner de nouveaux moyens et apportera également plus de visibilité à nos clients, à nos salariés et à tous nos partenaires », commente Eric Baconnier.Le groupe dirigé par Yves et Yann Delieuvin a, lui, affiché un chiffre d’affaires de près de. Il distribue les marques Renault et Dacia ( Fréjus , Daguignan et Brignoles), Nissan (Fréjus, Toulon et Nice), Infiniti (Fréjus et Cannes), ainsi qu’ Opel , Alpine et Volvo (Fréjus).« Grâce au fait que nous nous connaissions et apprécions depuis tant d’années Eric et moi, et que nous ayons une vision identique de la transformation de nos métiers, nous avons pu avancer très vite à tous les niveaux de ce projet. Nous nous sentons désormais parfaitement armés pour relever les challenges de nos métiers, pour amplifier la dynamique de performances commerciale et qualité et pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront », annonce Yann Delieuvin.Sur le plan opérationnel, Eric Baconnier occupera le poste de président et Yann Delieuvin celui de directeur général.