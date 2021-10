Pour accompagner le lancement de son SUV Formentor, le premier modèle 100 % Cupra, et en attendant l’arrivée du modèle El Born en 2021, la jeune marque espagnole poursuit la construction de son réseau de distribution en Europe. Ainsi, les groupes de distribution CAR et Milanesio viennent d’inaugurer dans les villes de La Rochelle et de Marseille les premiers showrooms partagés entre Seat et Cupra en France, répondant à une nouvelle identité architecturale.

Les clients accueillis par des « Cupra Master »

Des showrooms partagés à la place des corners pour Cupra

Ce nouvel espace « incarne l’ambition des deux marques de s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation et de transformer le showroom automobile en un véritable lieu de vie et d’expérience », est-il ainsi présenté.A LIRE. Cupra veut des concessions dédiées en Espagne Les deux marques disposent d’un espace dédié d’exposition de leurs modèles, ainsi que d’une zone consacrée à la mobilité électrique, mettant en avant la Leon e-hybrid ou encore le Formentor e-hybrid. Ce nouveau format de concession propose des tablettes tactiles qui permettent de consulter les catalogues produits et de configurer un véhicule, des « bulles de discussion » pour favoriser l’échange entre le client et les équipes et fait la part belle aux accessoires "lifestyle". L'univers fait également écho à, lancée ces derniers mois, qui incarne la stratégie axée sur les produits et les services de micro-mobilité.A l’image des « genius » ou experts présents dans les points de vente de certaines marques premiums,, soit des ambassadeurs de la marque, qui accompagnent les clients pour la vente, l’après-vente et les services.A LIRE. Seat affirme son offensive dans les nouvelles mobilités automobiles

Seat informe que d’autres concessions consacrées aux deux marques ouvriront en France dans les prochains mois et que cette nouvelle représentation viendra remplacer à terme les corners Cupra déployés ces derniers mois (au nombre de dix-huit en France). En 2019, la marque avait écoulé 25 000 unités en Europe (+ 72 %). Depuis son lancement, il y a deux ans, ce sont 55 000 voitures badgées Cupra (Ateca et Leon) qui ont été écoulées.



