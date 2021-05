Voilà bien longtemps que des distributeurs automobiles n’avaient pas eu l’occasion de contribuer au lancement d’une nouvelle marque en France. Les marques chinoises MG Motor et Seres, qui se développent en France, apportent un vent de fraîcheur au secteur et leur ouvrent de nouvelles perspectives. Mais les opportunités de ce genre ne tombent pas tous les ans tandis que les opérations de rachat de concessions s’amenuisent à mesure que les groupes grossissent. À l’heure où la mobilité des Français ne cessent d’évoluer, les groupes de distribution n’hésitent plus à s’ouvrir à des secteurs extérieurs à l’automobile, à la fois différents et complémentaires. En 2019, le groupe Maurin a racheté la marque de cycle United Cruiser, qui propose des vélos haut de gamme. Un business de la bicyclette florissant depuis l’an passé dans lequel opère depuis longtemps le groupe Bayi, avec la marque Peugeot.



Des pôles pour la mobilité

Le groupe Jean Lain a opté pour un secteur bien plus original en investissant l’an passé dans la start-up lyonnaise Kleuster, qui fabrique un triporteur 100 % électrique pour assurer, notamment, la livraison du dernier kilomètre. « Notre secteur d’activité, la mobilité au sens large, est en pleine mutation, et Kleuster nous permet de prendre un nouveau virage indispensable pour préparer l’avenir », exposait Jean-Michel Lain, dirigeant du groupe éponyme. Ce dernier est chargé d’assurer la distribution des produits Kleuster dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'opérateur familial a d'ailleurs ouvert récemment à Vénissieux (Rhône) un site physique consacré à l'électromobilité, dans lequel il représente les enseignes MG Motor, Goupil (utilitaires électriques) et Kleuster. Le groupe By My Car a choisi de se doter d'un pôle mobilité, dont la direction a été confiée à Christophe Pineau (en provenance de PSA). Ce dernier chapeautera notamment la société de VTC Marcel, rachetée par Ascom Invest fin 2020, la holding de Jean-Louis Mosca (président de By My Car).



BMW et BMW Motorrad, ça matche !

Mais c’est véritablement dans le secteur de la moto que la diversification s’accélère le plus concrètement. Début janvier, le groupe Lempereur (12 marques automobiles) a racheté la concession Europ Touring, située à Arras (Pas-de-Calais), qui représente BMW Motorrad, ainsi que l’enseigne Maxxes, spécialisée dans les accessoires de moto. « De plus en plus de groupes de distribution auto se développent dans la moto ; il existe beaucoup de passerelles entre les deux univers. Nous avons souhaité prendre ce virage avec BMW, qui offre également un potentiel important sur la partie occasion », note Jean-Paul Lempereur, qui vise un volume de 210 motos BMW neuves et 200 d’occasion en 2021. Le dirigeant va surtout asseoir sa position dans cet univers avec la création au printemps 2022 du concept Motovalley, soit un village consacré à la moto qui sera implanté sur une parcelle de 21 000 m² le long du boulevard périphérique d’Arras. « Les marques leaders viendront rejoindre ce village moto, ainsi qu’un restaurant, un assureur et une moto-école équipée d’une piste dédiée au plateau, détaille Jean-Paul Lempereur. Ce projet doit devenir le lieu incontournable des motards et des passionnés du deux-roues. »



GCA (11 marques) a fait main basse en janvier sur la concession BMW Motorrad d’Angers, ville où il ne distribue pas la marque automobile. Ces deux acteurs ont ainsi emboîté le pas aux groupes Horizon (BMW Motorrad), Altitude (BMW Motorrad), Vulcain (Honda, BMW Motorrad), Mary (plus de 10 marques de deux-roues), Tressol-Chabrier (9 marques), Passion Automobiles (Honda), Theobald (Honda, Suzuki) ou encore Legrand (5 marques). Si les constructeurs automobiles (BMW, Suzuki et Honda) ne poussent pas outre mesure les rapprochements entre les deux univers, force est de constater que les groupes automobiles sont de plus en plus impliqués ou consultés lors de la cession de concessions de deux-roues.



Legrand se renforce dans la moto

Implanté dans le Grand Ouest, le groupe Legrand (Opel, BMW, Mini, Suzuki et Mazda) est en passe de concrétiser une opération de croissance externe importante dans le secteur de la moto. Ce dernier opère depuis 2019 dans cet univers (KTM, Husqvarna, Royal Enfield, Aprilia, Piaggio) et depuis l’an passé dans celui du loisir (quad), via la reprise des sites Bombardier produits récréatifs (BRP), à Nantes et au Mans (prochainement à Tours avec KTM et Husqvarna). Pour l’opérateur familial, l’enjeu est de se positionner comme « un acteur de la mobilité dans chacune de nos zones de chalandise ». « Nous adaptons nos méthodes de travail et les process à ces secteurs d’activité tout en respectant leur ADN, et cela fonctionne très bien. Notre ambition est de poursuivre le développement de nos implantations afin que cette nouvelle plaque motocycle et loisir prenne de plus en plus de poids dans le chiffre d’affaires du groupe », expose Éric Legrand, directeur commercial et marketing du groupe. Fin 2019, BPM Group a lui aussi succombé à la tentation de la moto en prenant le panneau Ducati, qu’il représente aujourd’hui à Nantes, Rennes, Vannes et Orléans sous la dénomination Strada Motors. L’opérateur commercialise également la marque Indian Motorcycle à Orléans.



