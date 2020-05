Le constructeur américain nous informe de plusieurs mouvements intervenus dans le réseau ces dernières semaines. La société Courtoise Automobiles, qui appartient au groupe Jallu-Berthier , a repris au 1er juillet 2019 la distribution de la marque Ford sur les zones de chalandise de Saint-Quentin (02) et de Péronne (80), suite au rachat des deux fonds de commerce. Ces sites appartenaient au groupe Crépin Automobiles, représenté par Frédéric Kapusta. Cette opération porte à neuf les implantations Ford du groupe Jallu-Berthier en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.Le groupe Grim , dirigé par Marc Grégoire et Sébastien Imbert, a repris en date du 12 juin 2019 la distribution et la réparation de la marque à Aurillac (15). Cette affaire était détenue par Jean-Michel Dalbouze (cession par décision de justice). Elle avait représenté un chiffre d’affaires de 4,2 millions d’euros en 2017. Avec cette reprise, le groupe Grim élargit un peu plus son territoire en posant un premier pied en Auvergne.Enfin, le constructeur a confirmé le rachat par le groupe Dugardin des concessions de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et Saint-Omer au groupe Delesalle. L’opération a été actée le 14 juin 2019. Le groupe dirigé par Philippe Dugardin distribue la marque via huit concessions désormais.