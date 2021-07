Les acquisitions de concessions Opel par des opérateurs représentant les marques du groupe PSA s’accélèrent. Ainsi, le groupe JMJ , dirigé par la famille Dubois, a racheté le fonds de commerce des sites de Pontarlier (25) et de Lons-le-Saunier (39), détenus par Vincent Deffeuille. Ce dernier avait ouvert la concession de Lons-le-Saunier il y a seulement deux ans. En 2017, ces deux affaires avaient représenté un volume de 257 voitures neuves.Le groupe Nomblot fait lui aussi son entrée dans le réseau Opel avec l’acquisition de la société Brun Automobiles, appartenant à Daniel Brun, située à Villefranche-sur-Saône. L’opérateur familial est déjà présent dans la ville avec sa marque historique Peugeot ainsi que Fiat, Jeep, Alfa Romeo et Abarth. Enfin, le groupe Stéphane Brocard a racheté le fonds de commerce de Saint-Dié-des-Vosges (88) à Claude Chopot. Ce point de vente devient une annexe de la concession d’Epinal, où il distribue déjà Opel. L’opérateur distribue également Citroën et DS à Saint-Dié-des-Vosges et à Gérardmer.