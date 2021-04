Chute de l'essence

D'un côté, des objectifs règlementaires, de l'autre, une pression sociale de plus en plus palpable, et une prime à la conversion généreuse pour couronner le tout... Il n'en aura pas fallu plus pour que les véhicules ou plutôt les motorisations alternatives représentent enfin un volume significatif sur le marché français du véhicule particulier neuf.. Soit une progression de 112 %, alors même que les concessions sont restées fermées deux mois durant ! "Juin a confirmé le succès des électriques, le portefeuille de commandes a continué de croître", souligne à ce sujet Ivan Segal, le directeur du commerce du groupe Renault pour la France.A elle seule, la Renault Zoé a réalisé 17 650 ventes sur le territoire,. Ivan Segal ne manque pas de faire remarquer qu'en l'espace d'un semestre, la Zoé a été autant distribuée qu'au cours de l'année passée. Tous modèles 100 % électriques confondus, cette énergie a représenté 6,3 % des achats.Les moteurs hybrides n'ont pas été en reste : 80 735 ventes au premier semestre de 2020, soit + 39,4 %, contre 5 % à pareille époque l'an dernier. Parmi les hybrides, 2,8 % d'entre eux étaient des versions rechargeables, une part qui a très exactementen un an. Toujours chez Renault, Ivan Segal précise que sur un modèle comme le Captur , les ventes d'hybrides représentent déjà une part "à deux chiffres".: 0,6 % des ventes totales (4 019 unités), contre 0,1 % au premier semestre de 2019.Autant de progressions des motorisations dites "propres" en défaveur des énergies traditionnelles. L'essence a connu un sacré désintérêt de la part des clients :, avec une part de marché de 50,7 % des ventes. Le gazole aussi s'est fait encore plus discret, avec une part de 31,2 %, mais le carburant des moteurs diesels ne témoigne que d'une baisse de 3,1 points.Autant de bouleversements qui ont eu une influence positive sur les émissions de CO: en moyenne, les véhicules neufs immatriculés émettaient 99,3 g de CO/km en juin 2020, contre 112,2 g en juin 2019.A lire : le confinement a favorisé les véhicules alternatifs