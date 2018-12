Les lauréats 2018

La cérémonie de remise des trophées organisée par l’Avere s'est déroulée le 19 décembre 2018 au Ministère de la transition écologique et solidaire en présence d'acteurs publics et privés de la filière électromobile française. Créé en 2010, cet évènement a pour objectif de « récompenser et de mettre en valeur les villes, intercommunalités, syndicats d’énergie et groupements de territoires qui se sont montrés particulièrement actifs et impliqués dans le déploiement de la mobilité électrique ».Cette huitième édition des Trophées des territoires électromobiles a récompensé: l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et la mise en place de services de mobilité électrique, les politiques d’incitation à l’acquisition et l’utilisation de tous les véhicules électriques (deux-roues, voitures...), la communication et la sensibilisation du public (événements, expositions...) ou encore l’équipement de la flotte interne en véhicules électriques et hybrides rechargeables.Le jury est composé d’experts de l’Avere et de partenaires de l’opération.EpernayCommunauté d’Agglomération Sarreguemines ConfluencesArdenne MétropoleSyndicat départemental d’énergies de l’YonneEurométropole de Strasbourg