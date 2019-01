Par voie de communiqué, Plastic Omnium et Hella viennent d’officialiser la signature d’un partenariat de co-développement de modules combinant les pièces extérieures de carrosserie et les systèmes d'éclairage. Concrètement, des équipes d’ingénieurs et d’experts en design des deux groupes travailleront conjointement sur le développement de nouveaux concepts intégrant des technologies innovantes dans l'éclairage, ainsi que dans les systèmes intelligents de carrosserie, à l'avant et à l'arrière des véhicules. C’est l’Allemagne qui aura le lead du projet.« Cela renforcera notre offre sur les pare-chocs et les hayons intelligents, en enrichissant leur contenu avec de l’éclairage et des fonctions de communication », commente, président-directeur général de Plastic Omnium. De son côté,, président-directeur général de Hella, explique que « l’éclairage conditionne plus que jamais le design des véhicules. La demande de personnalisation et de différenciation va continuer à croître à l’avenir. En outre, les systèmes d’éclairage peuvent aussi contribuer à la communication et à la sécurité des voitures autonomes. En renforçant notre collaboration avec Plastic Omnium, notre partenaire de longue date, nous ouvrons de nouvelles opportunités d’accompagner ces grandes tendances du marché et de proposer de nouvelles applications à nos clients ».