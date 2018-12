Des enjeux à l’après-vente

En 2015, le groupe STVA ( racheté par CAT en début d’année) confortait son virage sur le marché de l’occasion avec le lancement de son offre « tout en un » STVA Box, qui proposait un large éventail de prestations aux professionnels de l’automobile. Depuis, l’opérateur a développé s on offre STVA Drive , en collaboration avec Expedicar, afin d’assurer les livraisons à domicile. Proposer des solutions les plus larges et complètes possibles tout en répondant aux besoins les plus spécifiques, tels sont les enjeux que doivent relever aujourd’hui les spécialistes de la logistique pour le compte de leurs clients. A l’occasion du 16e Club Argus , qui s’est tenu le 22 novembre à Paris, les groupes Gefco et Expedicar ont ainsi affirmé leur volonté d’épauler les constructeurs et les distributeurs via le développement de nouveaux services qui permettent de répondre aux attentes des acheteurs et aux nouveaux modes de consommation. Gefco a ainsi lancé en 2017qui permet aux professionnels de gérer et de suivre le transport d’un véhicule unitaire, neuf ou d’occasion, d’un point A à un point B via son smartphone. Durant l’été 2018, le logisticien a créé, spécialisée dans l’informatique, pour déployer une offre numérique pour ses clients constructeurs, enchéristes et négociants, qui mixe du transport, du remarketing, de l’inspection, de la pré-inspection... « Nous venons de lancer une nouvelle business unit pour coller aux changements sociétaux qui dépassent le processus traditionnel constructeur-distributeur-client final. Aujourd’hui, un tiers des acheteurs européens sont prêts à acquérir un véhicule en ligne. En parallèle, nous observons un marché de l’occasion qui devient de plus en plus professionnel et dont le potentiel est trois à quatre fois supérieur aux marchés du neuf, soulève Nicolas Saal, directeur de marché pour Gefco. L’offre de Click & Collect de Norauto et Zanzicar , les tentatives de Renault sur Amazon Prime ou encore la vitrine Autosphère du groupe PGA sont autant de tendances qui créent de nouveaux besoins et que nous souhaitons accompagner ».En France, la société Expédicar collabore avec Gefco et a noué des partenariats avec Zanzicar, Autosphere et Briocar . Elle revendique 40 000 véhicules livrés par an. « Les ventes en ligne explosent et nous le constatons à travers notre activité puisqu’elles représentent environ 15% de nos interventions. La livraison du véhicule à domicile s’inscrit dans cette expérience full-web proposée aux clients par des mandataires et des concessionnaires », informe Laura Peterschmitt, directrice des ventes d’Expedicar. En 2019, la société va lancer une nouvelle plateforme centralisée de solutions logistiques pour l’automobile, qui va assurer « un meilleur pilotage des flux et offrir une visibilité globale sur l’ensemble des transports, ces derniers étant aujourd’hui éclatés chez les différents prestataires sollicités ». Dans la perspective d’optimiser toujours plus les coûts, Expedicar travaille également sur la multimodalité, qui consiste à combiner plusieurs solutions (un transporteur plus un convoyeur pour les derniers kilomètres). « Il existe également des gros enjeux autour de l’après-vente qui se matérialisent, par exemple, par le service de « pick-up delivery » qui permet d’aller chercher le véhicule chez un client, pour une révision ou de l’entretien, et de lui rapporter ensuite. Nous sommes ici sur un schéma logistique de courte distance », souligne Laura Peterschmitt.La société Fullcar Services, qui annonce 25 000 convoyages par an, a développé l’an passé l’interface digitale e-convoyage qui référence à ce jour plus de 300 chauffeurs-conducteurs, qui se positionnent sur des missions ponctuelles de convoyage (porte-à-porte, courtes ou longues distances) pour le compte des clients de Fullcar Services (constructeurs, distributeurs, responsables de flottes d’entreprises, loueurs de véhicules...). Depuis quelques semaines, la société propose un système de suivi de véhicule en temps réel qui permet à ses clients de suivre le processus d'enlèvement et de livraison d’un véhicule.