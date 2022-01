Tout le monde doit rouler dans des voitures moins polluantes, les diverses lois et règlements qui s'imposent aux Français vont tous dans le même sens . Le CNPA s'est permis de faire savoir qu'une disposition introduite par le Sénat au sein de la "Lom", discutée en ce moment par le Parlement, demeure trop ambitieuse en l'état actuel des choses : "Les seuils de renouvellement fixés par le législateur doivent être en cohérence avec les réalités économiques et techniques de l’offre du marché émise par les constructeurs automobiles" indique ainsi le syndicat professionnel.Les sénateurs souhaitent en effet que les loueurs de courte durée "verdissent" leur parc à vitesse grand V :. En 2022, le seuil passerait à 20%. Une demande qui parait donc irréaliste aux yeux du CNPA , sachant qu'à l'heure actuelle,: "Sur cette typologie de véhicules, les loueurs dépendent étroitement de la volonté et de la capacité des constructeurs à proposer des véhicules propres dans des conditions commerciales acceptables" pointe l'organisation patronale.Le CNPA, loin de contester le fondement de cette décision, demande désormais aux élus d'en reporter la mise en application : 20% de véhicules propres à acheter à compter de 2025 lui semblerait un objectif raisonnable, de même que la réalisation d'une étude d'impact au préalable.La loi d'orientation des mobilités est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale.