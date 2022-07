Avec six indicateurs d’image que sont l’impression, la qualité, le rapport qualité-prix, la réputation (marque employeur), la satisfaction client et la recommandation, Yougov a déterminé les marques automobiles préférées par pays selon leurs citoyens. Et ce sont les données récoltées auprès de centaines de milliers de consommateurs du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 dans 22 marchés différents qui ont permis à l’institut de sondage de réaliser un classement. L’argus s’est intéressé à ce qu’il se passe en France, mais aussi chez nos voisins européens.

Peugeot en France, Mercedes-Benz en Allemagne

Cocorico ! En France, les marques françaises plaisent aux Français. Mais quand Citroën et Renault se classent respectivement à la sixième et à la huitième place, Peugeot rafle la mise en se positionnant en chef de file des marques les plus aimées. Le Lion devance l’étoile de Mercedes-Benz (2e) et les anneaux d’Audi (3e). Petite surprise tout de même, puisque le constructeur italien de luxe Ferrari a réussi à se frayer une place. Il arrive neuvième, devant Ford (10e), dans ce top 10 somme toute assez généraliste.

En Allemagne, on fait la part belle aux constructeurs… allemands, évidemment ! Mais la couronne est partagée entre Mercedes-Benz et Audi, qui ont tous deux obtenu un score de 23,5. BMW vient s’aligner en troisième position, devant son compatriote Volkswagen. Le tchèque Skoda casse la série puisqu’il s’installe à la cinquième place des marques préférées.

Au Royaume-Uni, l’Allemagne est encore mise à l’honneur avec Volkswagen, qui remporte le plus de suffrages. La marque est toutefois talonnée par Ford, Mercedes-Benz et Audi. Toyota complète le top 5.

L’automobile à l’heure espagnole donne un classement peu différent de la version germanique. Mercedes-Benz l’emporte devant BMW (2e) et Audi (3e). Puis apparaissent Volkswagen et Toyota.

La dolce vita va également très bien aux marques allemandes, qui dominent largement le classement. L’Étoile gagne le cœur des Italiens, tout comme BMW (2e) et Volkswagen (3e), jusqu’à Audi (4e). Toyota est cinquième. Aucune marque italienne ne pointe le bout de son capot dans ce top 5…



Notons par simple curiosité que nos amis chinois ont plébiscité largement les marques allemandes, dans cet ordre-ci : BMW, Audi, Mercedes-Benz. En revanche, du côté des États-Unis, on préfère les japonaises : Toyota, Honda et Subaru forment le trio gagnant. Au niveau mondial, Yougov a décerné le prix de la marque préférée à Toyota.