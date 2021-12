Si vous pensez que l’histoire de Suzuki se résume aux motos et aux autos, vous vous trompez. La marque japonaise a fêté ses 100 ans en 2020, et l’occasion était bien trop belle pour montrer un peu plus toute l’étendue de sa palette. Et du textile à l’automobile, il n’y a apparemment qu’un pas ! En effet, c’est grâce à un fils de cultivateurs installés dans les environs de Tokyo que le constructeur est né.



Avec l’élaboration d’une nouvelle machine, Michio Suzuki reprend le contrôle en 1909 de la ferme familiale et la transforme en une usine de fabrication de métiers à tisser. La petite affaire tourne si bien qu’elle devient une société par actions dix ans plus tard, en 1920 précisément. Elle adopte alors le nom de Suzuki Loom Manufacturing Company. Ce sera le début d’une première aventure industrielle. Toutefois, il manque quelque chose à Michio Suzuki, qui voit dans la mobilité un espace de création. En 1937, il construit ainsi un prototype de voiture, un rêve de gosse.

Une première voiture, la Suzulight

Deux ans plus tard, le rêve devient réalité. Le jeune entrepreneur commence à produire à grande échelle ce qui sera le premier véhicule de l’histoire de Suzuki, la Suzulight. La commercialisation de celle-ci commencera qu’en 1955, affichant au passage les nouvelles ambitions de l’entreprise : elle change de nom et devient Suzuki Motor Co. La version finale sera bien un véhicule à moteur avant, mais à deux roues motrices, qui se décline en berline, camionnette et pick-up.

Ses dimensions très contenues répondent aux normes locales. Mais alors que les commandes affluent, le 26 novembre 1959, le typhon Vera détruit l’usine d’assemblage où est produite la Suzulight. Cet événement sera finalement vécu comme une opportunité, puisqu’en seulement quatre mois une nouvelle unité de fabrication plus moderne fut édifiée. Un an auparavant la commercialisation de la petite voiture, en 1954, le fondateur avait aussi mis un pied dans le monde des deux-roues motorisés avec la conception de sa première moto du nom de Suzuki Colleda Cox et disposant d’un moteur monocylindre de 90 cm3.



En 1957, âgé de 70 ans, Michio Suzuki laisse sa place de président de la société à son fils Shunzo, qui a autant soif de création et d’innovation que son père. Textile, voiture, moto..., l’entreprise continue de prospérer, mais le successeur ressent le besoin de voir de nouveaux horizons avec toujours pour objectif « d’être utile au plus grand nombre ». Et pourquoi pas le bateau ? En 1965, Suzuki met donc à contribution ses équipes et son savoir-faire au service de l’algoculture, de la pêche et du nautisme. La société développe le premier moteur hors-bord D55, soit un bloc à deux temps d’une puissance de 5,5 ch. Comme pour les autres engins, le succès est immédiat.

Suzuki et le tout-terrain

Quelques années après, Suzuki ouvre grand les portes au tout-terrain pour « aller là où une automobile n’a jamais pu se rendre jusqu’ici », selon la famille. Et c’était donc là tout l’enjeu du LJ10 (pour « Light Jeep »), le Suzuki Jimny originel.

« Son développement débute en 1968 et passe par des phases de test originales : il est par exemple lâché au sol depuis une hauteur d’un mètre, part à l’assaut du mont Fuji ou dévale des escaliers pour démontrer ses compétences et sa robustesse », assure l’entreprise.

Le véhicule sera commercialisé en 1970. Ses dimensions lui valent de devenir le premier 4 x 4 à entrer dans la catégorie des « kei cars » (du japonais keijidosha, « voitures légères »). Avec ses trois places, le Jimny se destine à un usage professionnel. Il est tout de suite adopté par ces derniers, mais aussi par ceux qui s’intéressent aux loisirs de plein air. Il se faufile partout et prend à contre-pied le marché du 4 x 4, alors composé de grands gabarits et de fortes cylindrées. Une icône est née. Le Jimny s’exporte dans le monde, où il est très vite identifié comme le petit baroudeur idéal, aussi à l’aise en tout-terrain qu’en ville.



Michio Suzuki a juste eu le temps de connaître le succès de son dernier bébé à l’international ; il meurt à l’âge de 95 ans en 1982, non loin d’Hamamatsu, où se trouve toujours le siège de la marque. Mais en quittant ce monde idéal qu’il s’était construit, il savait que sa progéniture perpétuerait sa philosophie de vie : explorer le monde de la mobilité pour fabriquer des produits simples que tout le monde peut utiliser. S’ensuivent alors de nouvelles commercialisations jusqu’aux années 2010 comme une motoneige, un quad, le Vitara… Pour être de tous les défis et de tous les instants sportifs, Suzuki s’investit aussi dans le sport individuel, en particulier dans l’athlétisme, et crée le Suzuki Hamamatsu Athlète Club pour soutenir plusieurs athlètes de haut niveau lors de compétitions internationales.

Suzuki arrive en France en 1992

En 1992, Suzuki parvient officiellement à s’implanter dans le paysage français, même si quelques 4 x 4 avaient déjà été vendus sur le territoire national via un importateur. Selon Stéphane Magnin, directeur de Suzuki France, « dans les années 1990, une trentaine de concessionnaires avaient fait le pari de vendre des véhicules de loisir à notre marque. À la fin de la décennie, le réseau avait certes grossi à vue d’œil en France… mais c’était pour donner davantage de place aux vendeurs de citadines ». Il a fallu attendre l’année 1998 pour dépasser la barre des 10 000 unités vendues. L’arrivée de la marque japonaise dans l’Hexagone, et particulièrement sa consolidation, coïncidait parfaitement avec la refonte de la stratégie de Suzuki au niveau européen à travers l’inauguration d’une nouvelle usine en Hongrie, à Magyar. Le plan s’affine alors autour de plusieurs axes de travail, tant sur le produit que sur le développement du réseau et la technologie.

« En France, dans les années 2000, le défi était de s’adapter le plus rapidement possible au marché et de se construire grâce au 4 x 4 avec la venue des citadines en renfort. Mais c’est ce qui correspondait à l’ADN de la marque finalement et à sa stratégie mondiale, explique Stéphane Magnin. Cela peut paraître ringard aujourd’hui, mais il était aussi question de diéséliser la gamme. »

Puis, est venue celle qui a mis tout le monde d’accord, qui a propulsé la marque Suzuki durablement en France et ailleurs dans le monde, convertissant des millions d’adeptes de la kei car : la Swift. Le challenge a été relevé avec brio puisque la citadine est devenue le best-seller de la marque. « Elle est arrivée en 2004, et nous avons atteint immédiatement la barre des 20 000 unités avec en 2007 un pic à 32 000 voitures vendues, soit 1,19 % de part de marché. Elle a fait un carton, elle a tout dépoussiéré et a procédé au rééquilibrage stratégique entre les segments des 4 x 4 et des citadines. On comprenait alors que Suzuki détenait un savoir-faire équivalent sur l’un et l’autre segment et qu’on ne mettrait pas l’un en avant plutôt que l’autre. »



Arrêt net de l’alliance avec Volkswagen

Seul ombre au tableau : la Swift doit aider à passer un cap. Car du côté des alliances constructeurs Suzuki fait grise mine. Celle nouée avec General Motors prend fin en 2008, alors qu’elle avait vu le jour en 1981 pour répondre à la demande croissante de « petites voitures » aux États-Unis. Et le partenariat technologique avec le groupe Volkswagen est rapidement avorté (2009-2011). Le japonais devait rebondir et repartir sur une gamme purement Suzuki.

La période d’engineering fut très longue pour entrevoir l’apparition d’un premier produit en 2014. « Dès la fin de l’accord avec Volkswagen nous avions compris qu’il y aurait un “ trou d’air ”, une période sans renouvellement de produit qui serait difficile à passer, comme partout ailleurs » se rappelle Stéphane Magnin, nommé aux commandes de Suzuki France en 2010. Et d’ajouter : « Notre choix de conserver le réseau a été naturel, et on ne s’est même pas posé de questions. Il a donc fallu s’organiser, en collaboration étroite avec les 200 points de vente français, pour préparer ce que seraient les nouveaux modèles, sortis tout droit de l’imagination de Suzuki, comme le S-Cross en 2014 ou le nouveau Vitara en 2015, puis la Baleno, l’Ignis, etc. En 2016, le groupe a également décidé d’arrêter le diesel, un peu avant tout le monde, y compris sur les SUV, pour valoriser notre technologie mild-hybrid. » Le dirigeant français, à l’image de la stratégie mondiale insufflée par la maison mère à toutes ses filiales, a redoublé d’efforts sur la formation de son réseau et sur la bonne compréhension des nouveaux produits et nouvelles technologies, sur la modernisation des showrooms…

L’art de la simplicité chez Suzuki

« Nous étions dans un cycle bas, ce qui traduisait la baisse des volumes, etc, mais il était important de garder un réseau vivant, qui soit rentable. Nous avons adapté notre politique commerciale et notre communication auprès des forces de vente, nous devions renouveler et redynamiser les équipes pour faire en sorte de ne rater aucun lancement. Il a aussi fallu prendre le tournant du Web, et nous tentons encore d’améliorer nos sites. Le but étant de ne pas travailler comme une usine à gaz mais bien de proposer des outils simples. La simplicité et l’efficacité sont la marque de fabrique de l’entreprise, un message répété encore et toujours au plus haut », commente Stéphane Magnin.

Un travail de fond international à différentes échelles a donc été réalisé dans l’ombre pour préparer le réseau à un meilleur avenir. Une remise en question et une capacité d’adaptation face à l’adversité qui se sont également révélées nécessaires en 2020, période d’anniversaire du centenaire sur fond de crise sanitaire. « La valorisation du réseau mondial est primordiale. Nous devions être auprès de nos distributeurs pour les aider à surmonter cette période. Suzuki, en France et en Europe, n’a pas perdu d’argent puisque nous avons su nous adapter face à la baisse des volumes de production, en réduisant les objectifs par exemple. Nous intégrons totalement notre réseau, les distributeurs font partie de la famille Suzuki, avance le Français. Malgré tout, 2020 a été l’une des meilleures années en part de marché à 1,19 % avec quatre modèles seulement. »



Dans le monde, Suzuki s’appuie sur quelque 68 500 collaborateurs qui gèrent 3 millions de ventes de voitures et 1,7 million de ventes de motos annuellement. Des produits diffusés dans 200 pays et régions de tous les continents. Et puis, « 2021 commence bien » comme le dit Stéphane Magnin, puisque c’est « une première année pleine pour les modèles issus de l’alliance avec Toyota. Donc nous espérons atteindre 27 000 voitures vendues en France. »