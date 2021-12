Hyundai

Le groupe Théobald distribue depuis le 1er juillet la marque coréenne dans les villes d’Augny (Metz) et de Sarreguemines, en Moselle. Celle-ci était commercialisée dans ces deux territoires par le groupe Car Avenue (à Metz et Forbach précisément), qui a cessé ses activités de distributeur et de réparateur agréé. Le groupe Sima (Mariscal) a été désigné pour exploiter la marque coréenne dans la ville de Maubeuge (Nord). Il succède à la société Districar, dirigée par Franck Lefevere, qui avait pris le panneau Hyundai en 2014.

Par ailleurs, la société I Auto de Pau, détenue par le groupe Clim, a transféré ses activités de distributeur et réparateur agréé sur un nouveau site début juillet.



Mercedes-Benz

La société Normandy Diesel 27 (dirigée par Erwin Sury), distributeur et réparateur agréé Mercedes-Benz (VP, VUL et VI) et Fuso, investira le 13 septembre 2021 un nouvel établissement adoptant les standards MAR2020 dans la commune de Fauville (Eure).

Nissan

Le groupe Maurin a ouvert le 24 août 2021 un nouveau point de vente Nissan à Cavaillon (Vaucluse), satellite de la concession d’Avignon. À Bastia, le groupe Miniconi (Citroën, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, Mazda, SsangYong) a repris la distribution de la marque à la place de la société Cicheri. Cette dernière quitte le réseau Nissan, tandis que Miniconi y fait son entrée.



Les garages Molinengo (Le Luc) et Parini Motors (Roquebrune-Cap Martin), agents service Nissan respectivement dans le Var et les Alpes-Maritimes, ont été fermés le 29 juillet 2021. Ils étaient exploités par le groupe Delieuvin.



Seat

Après l’ouverture en avril 2021 de sa concession Seat et Cupra au cœur de son Forum de l'automobile de Liévin, le groupe Lempereur va reprendre la concession de la marque espagnole dans la commune de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Celle-ci est exploitée par la famille Lemoine. Le groupe ABVV a annoncé son entrée dans les réseaux Seat et Cupra, marques qu’il va représenter à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) au sein d’un point de vente dédié ces dernières années à la marque Volvo.

La société Claud’s Autos a ouvert un nouveau point de vente représentant Seat à Périgueux (Dordogne). Enfin, la marque nous informe de l’ouverture par Volkswagen Group Retail France (VGRF) d’un nouveau site dans le 13e arrondissement de Paris et le déménagement des affaires VGRF de Douai et de Nice.



Suzuki

Le constructeur nippon nous informe de la création sous l’impulsion du groupe Clim d’une concession Suzuki (SP Auto) au sein du village automobile de Pamiers (Ariège). L’entité, dirigée par Romain Ripper, représente déjà la marque à Mont-de-Marsan et Saint-Vincent-de-Paul (Landes).



Volkswagen

Le groupe Lecluse a finalisé début août le rachat des concessions du Garage des Pommeraies, soit les affaires de Laval, Mayenne et Château-Gontier (Mayenne) qui représentent les panneaux Volkswagen, Audi, Seat et Skoda. À Nantes, le constructeur nous informe de l’ouverture du contrat de réparateur agréé pour le Garage de la Beaujoire, dirigé par Christophe Caudal.

À noter enfin que la filiale de distribution du groupe Volkswagen (VGRF) s'est positionnée pour acquérir les deux concessions détenues par le groupe Neubauer à Paris, ainsi que le site de réparation de Boulogne-Billancourt.