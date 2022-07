Mitsubishi

Opel

Nissan

Volvo

BMW

Suzuki

Volkswagen

La marque nippone, qui affiche une progression de ses immatriculations de plus de 56% en France sur le premier semestre 2019 (4 533 unités), a nommé quatre nouveaux opérateurs au cours des trois derniers mois. Le groupe Altaïr , à Draveil (91), et Guillet, à Chalon-sur-Saône (71), font ainsi leur entrée dans le réseau. Olivier Andres, qui distribue déjà Mitsubishi à Périgueux, à pris le panneau à Bergerac (24), tandis que Frédéric Landelle représente désormais la marque à Saint-Brieuc (22), en plus de Laval (53).En juin, le constructeur nous annonce l’ouverture de l’annexe de Vitrolles, dépendant de Marseille ( Parascandola ), de celle de Bressuire, rattachée à Angers ( Dubreuil ), et enfin d’une annexe à Sarreguemines, dépendant de Saverne ( Andreani ).L’annexe NDN Paris 17-Levallois (Bd Gouvion Saint Cyr), qui appartient au groupe Neubauer, devient un site principal. Le site après-vente NDN Paris 17-Levallois, situé rue Lamarck (18), est désormais renommé NDN Montmartre et devient l’annexe de la concession du 17Trois déménagements ont eu lieu ces dernières semaines : les concessions de Cambrai (située boulevard Jean Bart désormais) et de Reims (rue Lena Bernstein), qui appartiennent au groupe Emil Frey, et le site de Mulhouse (1 rue de l’Europe), détenu par le groupe Bader.Le constructeur suédois informe de l’ouverture prochaine de la concession V. Motors à Dunkerque, sous l’impulsion de Jean-Luc Debove. Le groupe Saint-Christophe déménagera fin juillet sa concession de Nancy rue Lucien Cuenot, à Maxéville (54).La concession Espace Dupont (groupe Méry), qui intègre désormais l’activité de ventes Mini (en plus de BMW), a déménagé route de la Rose Blanche à Amilly.La concession de Laval Mercure Automobiles (groupe Legrand) a elle aussi intégré l’activité Mini au 1er Juin 2019. Le réseauOlivier Andres a repris il y a quelques semaines la distribution de Suzuki à Bergerac, qui était distribuée pendant de longues années par Patrice Alary. Comme à Périgueux, la marque est représentée sous l’enseigne garage Francis David Automobiles.Jean-François Evrard, qui dirige le groupe Polmar, a repris le panneau à Glos, dans le Calvados, via l’entité Espace Auto Lisieux.La concession Volkswagen de Bollène (84), qui était détenue par Laurent Lavaysse, est désormais dirigée par Fabrice Fournet. Elle avait représenté un chiffre d’affaires de 12,2M€ en 2017.Par ailleurs, Volkswagen nous annonce le déménagement des sites du Mans (Lecluse) et de Saintes (Auffret).