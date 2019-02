Concessionnaire à Verdun (Belleville auto), Guy Louis se renforce avec la marque allemande suite au rachat du fonds de commerce de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc, appartenant à Gérard Dreneri. Ces deux sites pèsent un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros.En plus des rachats des concessions de Moulins et de Montluçon (03) par le groupe Maurin , et du site de Blois par BPM Group , le constructeur allemand nous informe qu’Hubert Lombardot a ouvert à Toulon (83), en décembre 2018, un nouveau point de distribution et de réparation Mercedes-Benz et Smart (Omnium Garage). Le groupe Kroely a été nommé distributeur et réparateur Mercedes-Benz et Smart à Mulhouse, sous l’enseigne Paul Kroely Etoile 68.En janvier 2019, le groupe Jean Rouyer Automobiles a repris la concession Renault Clisson Auto de Gorges (44), qui était détenue par Luc Blouin. Le contrat VN de cette affaire s’élève à 423 Renault et 97 Dacia. En 2017, elle avait pesé un chiffre d’affaires de 14,7 millions d’euros.Le constructeur français nous informe que les quatre contrats de concessions sur la ville de Bordeaux (PSA Retail) ont été réduits à deux. Les sites de Mérignac et Le Bouscat conservent le statut de site principal tandis que les points de vente de Pessac et de Lormont passent de site principal à celui de site secondaire.La concession Audi Lyon Sud, appartenant au groupe Central Autos (Coquillat), a déménagé le 2 janvier 2019 à St Fons, au sud de Lyon. Elle jouxte la concession Hyundai du groupe. 17 véhicules, répartis sur deux étages, sont exposés dans le showroom. 50 véhicules d’occasion seront exposés à l’extérieur.