[Article mis à jour le 5 octobre 2020]

PSA

Les groupes Car Avenue et Grand Est Automobiles (GEA), respectivement présidés par Stéphane Bailly et Franck Viallet, ont décidé de se rapprocher "avec comme objectif de déposer une candidature unique à l’acquisition du site PSA Retail de Mulhouse". Car Avenue reprend ainsi les affaires Citroën et DS tandis que GEA va exploiter la marque Peugeot. "Les deux groupes amènent dans une structure commune leur expérience réussie pour permettre à l’entreprise et ses salariés de pouvoir relever les nombreux défis de la distribution automobile d’aujourd’hui et de demain", exposent ainsi les deux entités. L'opération, effective depuis le 1er octobre 2020, englobe aussi le réparateur agréé de Saint-Louis (Peugeot et Citroën).

La marque Opel nous informe de l’ouverture des annexes de Sallanches et de Thonon-les-Bains sous l’impulsion du groupe Emil Frey France, qui dépendent de la concession d’Annemasse (garage Robert Bel).

Le groupe Bernier, entré dans le réseau de la marque allemande en janvier 2019, nous informe de la reprise des Garages du Gâtinais, à Pithiviers (45). Cette entreprise a vendu 350 véhicules neufs et d'occasion en 2019 et réalisé près de 5 M€ de chiffre d'affaires. Le groupe commercialise déjà les marques Citroën, Toyota et Kia sur la ville de Pithiviers. En complément des activités de concession automobile, Opel Pithiviers propose une station-service (Total), une station de lavage (Total Wash) et une enseigne de location (Avis).

Volkswagen

Le constructeur allemand fait état de la reprise par Emmanuel Auffret (CAR) de la concession de Bayonne (Volkswagen VP et VUL), détenue par le groupe Hecquet. Celle-ci a représenté un volume de 967 VN et 611 VO pour un chiffre d'affaires de 34 M€ en 2019. Implanté en Charente et en Charente-Maritime avec les marques du groupe Volkswagen, Comptoir automobile rochelais (CAR) s’étend ainsi le long de la côte atlantique, en posant un premier pied dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Avec cette cession, le groupe Hecquet recentre ses activités en Seine-Maritime, où il distribue Audi, Seat, Suzuki, Skoda, Jeep, Alfa Romeo et Kia (il est toujours présent à Bordeaux avec Lamborghini).

Mazda

Tony Franco, concessionnaire Mazda à Maubeuge depuis près de vingt-six ans, a cédé, en date du 1er octobre 2020, son fonds de commerce de la marque au groupe Verbaere. Ce dernier ajoute une nouvelle marque à son portefeuille.

Le réparateur agréé Mazda de Marmande, Garage Raymond, a cessé ses activités le 30 septembre 2020.



Volvo

Le groupe Elypse Autos, qui distribue la marque suédoise à Mulhouse, Colmar, Epinal et Besançon (Everline), a ouvert, le 18 septembre 2020, son annexe de Belfort. Par ailleurs, plusieurs déménagements ont eu lieu ou sont en cours dans le réseau : Thibaut (Rouen), Espace Nord Automobiles (Metz), Suède Provence Automobiles (Toulon) et Pemzec Automobiles 29 (Quimper).



Ford

Le groupe Emil Frey France a ouvert, le 10 septembre 2020, sa nouvelle concession Motorcar Paris Ouest, à Coignières (78).