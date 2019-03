Toyota

Subaru

Mazda

En plus des reprises des sites Crancey, Barberey et Provins par Thomas Colin , et ceux de Livry Gargan et Garges les Gonesse par David Gaist (GCA), le constructeur nippon nous informe que la société Dreneri Automobiles, dirigée par Gérard Dreneri, a cédé ses sites de Bar le Duc et de Saint-Dizier au groupe Louis (Rive Droite auto). Ces deux sites avaient représenté un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros en 2017. Dirigée par Cécilia Louis, la société représente déjà le panneau Toyota à Verdun.Le groupe Central Autos a été désigné pour reprendre le panneau Subaru, qu’il va distribuer dans le centre de Lyon. La marque nippone va cohabiter avec Mitsubishi dans la concession de la rue Paul Santi (8arrondissement), anciennement consacrée à Audi. Les deux marques nippones étaient auparavant distribuées à Lyon par le groupe Emil Frey (Automotion).Déjà distributeur Subaru à La Roche-sur-Yon et aux Sables d’Olonne, le groupe Jean Rouyer Automobiles se renforce avec la marque à Poitiers.Le constructeur nous informe également que le groupe Dallard arrête la distribution de la marque à Toulouse. Subaru va s’installer dans les locaux de l’enseigne multimarque VPN, à Labège.Le groupe Elypse Autos, qui représente Mazda à Colmar, Mulhouse et St Louis (seulement pour la réparation), a signé le 7 février 2019 la reprise du panneau à Belfort, qui était détenu par Frédéric Beurrier. Le constructeur précise que l’activité Mazda va déménager, à moyen terme, dans un nouveau site, qui sera partagé avec Volvo. Dirigé par Jérôme Leclercq, Elypse Autos avait commercialisé un peu moins de 200 Mazda en 2017.