Le groupe Bigot, via la société BBB Automobiles 41, a pris le panneau Opel à Blois en juillet 2018. Cette opération permet à la marque d'être de nouveau représentée dans le département et au groupe dirigé par Philippe Bigot d'entrer dans le réseau Opel. La concession se situe au sud de la ville, à proximité de sa concession Citroën. L’opérateur distribue également la marque aux chevrons ainsi que DS à Saint-Ouen, Mer (41), Olivet, Saran (45) et Châteaudun (28). A noter, qu’à Blois, la marque Peugeot est distribuée par le groupe PGA Motors.Le constructeur nous informe de la fusion des sociétés Mail Automobiles et Auto Sélection (groupe DMD), qui distribuent Jaguar Land Rover à Rennes. Par ailleurs, la société JFC Caen-Lisieux du groupe JFC Normandie a été nommée réparateur agréé Jaguar sur la ville de Lisieux (14). Le site avait déjà une activité après-vente pour Land Rover.La marque nippone s’appuie depuis le 5 juillet sur un nouveau distributeur VN et réparateur agréé dans la ville de Saint Brieuc (22). Le groupe Legrand, qui représente déjà Mazda à Rennes, a été désigné pour relancer la marque dans la préfecture des Côtes d’Armor. L’affaire, qui est une annexe du site de Rennes, est dirigée par Francis Poupeau.Depuis le mois de juillet, la marque suédoise dispose d’un point de vente à Saintes, qui est un satellite de la concession Amplitudes Automobiles de La Rochelle. Il appartient au groupe Barbier.