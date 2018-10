Cette rentrée septembre est décidément très chargée pour le groupe Schumacher . Ce dernier vient en effet de finaliser le déménagement, de Buchelay à Mantes la Jolie, de sa concession Advance, qui représente les marques du groupe Volkswagen. Le constructeur allemand nous informe également de l’ouverture de la nouvelle concession Volkswagen et Volkswagen VUL du groupe Iacopinelli à Montargis (45), consécutive à la création d’un pôle automobile (rassemblant également Audi, Skoda et Seat). Enfin, l’agence de Gisors, détenue par la famille Levreux, a été reprise par le groupe Gueudet.Le groupe bavarois nous informe de l’ouverture de la nouvelle concession BMW et Mini de Vert Saint-Denis ( 77) appartenant au groupe Panel, dirigé par Antoine Sabrié. A Saumur (49), Sébastien Richer a également fait peau neuve avec la création d’un nouveau site Dynamism Automobiles, qui distribue BMW (après-vente Mini).Deux gros opérateurs ont pris le panneau Subaru en septembre. Ainsi, le groupe Rouyer exploite la marque à Poitier à côté de celles du groupe FCA. PGA Motors représente la marque à Tours avec Opel.Le groupe Neubauer représente officiellement depuis septembre 2018 la marque nippone à Buchelay (78). Celle-ci était auparavant représentée dans la ville par la société Europe Automobiles, dirigée par Jean-Luc Guet. Ce dernier exploite la marque Ssangyong ainsi que l’enseigne VPN Autos La marque tchèque dispose désormais d’un point de vente dans la ville de Chambourcy. C’est le groupe Priod , déjà présent dans la ville des Yvelines avec Audi et Ford, qui est à l’initiative de ce développement. Cette ouverture permet au groupe familial d’entrer dans le réseau Skoda.La société Courtoise Automobiles du groupe Jallu-Berthier représente depuis septembre 2018 le panneau Suzuki à Jaux (60). L’opérateur est déjà solidement implanté dans la ville avec les marques Ford, Skoda et Volkswagen.En plus du groupe Schumacher à Mantes la Jolie (voir plus haut), deux autres opérateurs ont procédé à un déménagement de leur concession Seat : Thierry Hervier à Vichy et la filiale VGRF à Nantes. A Saintes, le panneau est désormais représenté par le groupe CAR, dirigé par Emmanuel Auffret, qui succède au groupe Barbier