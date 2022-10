Tandis que l’industrie automobile était jusqu’alors relativement épargnée par le phénomène NFT, la « tokenisation » du secteur prend de l’ampleur depuis quelques mois. Pas surprenant finalement pour une industrie toujours à la pointe de la technologie et de l’innovation : les NFTs peuvent être particulièrement intéressants pour le secteur automobile et ses acteurs.

Les NFTs pour assurer la traçabilité de l’entretien d’un véhicule

D’un point de vue pratique, c’est sur le marché du véhicule d’occasion que les NFTs trouvent tout leur sens puisqu’ils présentent un avantage certain dans le suivi du véhicule. L’idée est simple : toute modification ou maintenance d’un véhicule vient enrichir le NFT qui lui est associé, sorte de clé numérique. Cela rend impossible le changement du kilométrage ou l’omission d’un problème technique lors de la revente de son véhicule. En effet, s’il est facile de vérifier l’intégrité du vendeur et de sécuriser la transaction, il est beaucoup plus difficile de s’assurer de l’authenticité des factures transmises ou encore de l’origine des pièces remplacées.

Continuer à exister grâce aux NFTs

Les NFTs vont permettre de rendre obsolète la théorie d’Akerlof en remédiant au problème de l’asymétrie de l’information, et ainsi de. Actuellement, le client potentiel ne peut pas, a priori, connaître la qualité de la voiture mise en vente. En « encapsulant » les informations et les statistiques de la voiture dans un NFT, celles-ci deviennent infalsifiables. Le NFT pourra être transféré à son nouveau propriétaire, permettant ainsi de s’assurer du suivi des intervenants et de la transparence des interventions. La traçabilité de l'entretien fournira un historique inviolable aux acheteurs, aux concessionnaires, aux garagistes et aux assureurs.Les NFTs présentent donc non seulement un intérêt pour les automobilistes mais également pour les professionnels du secteur en leur offrant. Chaque NFT sera associé à un seul et unique véhicule, les informations de ce dernier étant transmises directement depuis son système électronique. Une récolte des datas évidemment simplifiée par l’électrification et la connectivité toujours plus importante des véhicules. À mesure que les voitures deviennent de plus en plus intelligentes, il devient de plus en plus facile de récupérer ces données et donc de les stocker sur la blockchain.Au-delà de cet aspect purement pratique, certains constructeurs misent aujourd’hui sur la blockchain pour arriver à tirer leur épingle du jeu et continuer à exister dans un contexte morose pour l’industrie automobile (pénurie de semi-conducteurs, inflation sur les matières premières, ventes de voitures en baisse…). Leur objectif :et grande adepte du changement. Concept-cars purement virtuels, croquis originaux de modèles iconiques, modélisation 3D de modèles dont la production a été arrêtée… Les marques rivalisent d’ingéniosité pour se démarquer de leurs concurrents. S’intéresser aux NFTs, c’est montrer que la marque n’est pas une relique du passé mais est bel et bien tournée vers l’avenir.Si ces initiatives, un marché est en train de naître sur lequel il va falloir être présent si le secteur veut continuer à exister. Tendance passagère ou tendance de fond, une chose est sûre : l’automobile connaît une véritable révolution., CEO de CodeNekt, start-up fondée en 2019 pour « replacer la liberté au cœur de l’expérience mobilité de tous les conducteurs ».