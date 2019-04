La Première ministre britanniquedoit rencontrer le leader de l'opposition travaillistepour tenter d'élaborer un compromis sur le Brexit, afin d'éviter au Royaume-Uni une sortie de l'Union européenne sans accord le 12 avril 2019. Neuf jours sous haute tension.Theresa May s’ouvre ainsi à l’opposition pour tenter de demander un nouveau report de la date du Brexit aux dirigeants européens, ce laisserait le temps d’élaborer une solution susceptible d'être enfin acceptée par un Parlement qui a jusqu'ici rejeté tous les scénarios proposés.Du coup,, secrétaire d'état au Pays de Galles, a démissionné, qualifiant de « grave erreur » la démarche de Theresa May. « Il est clair maintenant que nous allons finir avec une union douanière. Ce n'est pas le Brexit promis à mes administrés », assène-t-il dans sa lettre de démission.Face à cette situation qui s’apparente à une stratégie du pourrissement, la filière automobile a déjà réagi (Ford, Honda, Nissan, Jaguar Land Rover). Et plusieurs constructeurs haussent le ton et peaufinent leurs simulations. C’est le cas de BMW et lors de la présentation des résultats annuels du groupe,a été clair, sans se vouloir menaçant : « En 2019, le contexte va rester complexe, avec une économie globale qui lève le pied et des poches de risque comme le Brexit. Le site d’Oxford va être inspecté en avril, au lieu d’un mois d’été, traditionnellement. Tous les scenarios ont été étudiés, y compris les plus brutaux, et les éventuelles provisions nécessaires ont été faites ».Lors d’une émission télévisée,, président de Ford Europe, a aussi précisé qu’en « cas de « no deal », il conviendrait d’inspecter de nouveau la position de Ford au Royaume-Uni. Toutes les hypothèses sont envisageables, mais ne n’agirons que dans les intérêts de nos activités ». Le sous-entendu est lourd de sens quand on sait que Ford produit 1,3 million de moteurs par an sur les sites de Dagenham et Bridgend. C’est précisément à Bridgend que Ford a déjà annoncé plus de 1000 suppressions d’emploi.(avec AFP)