La filiale Claro Automobiles du groupe Dubreuil, qui représente la marque Opel via 13 points de vente situés dans le Grand ouest, a opté pour un dispositif inédit afin de promouvoir les nouveaux Mokka et Mokka-e. L’opérateur familial s’est rapproché des sociétés Holusion, spécialiste de l'affichage holographique, et Gustav by Cocktail, atelier numérique spécialisé dans la création de contenus 3D interactifs, pour permettre aux visiteurs des concessions de découvrir en avant-première les modèles grâce à un hologramme 3D interactif.



« Ce véhicule est très attendu, on en parle depuis plusieurs semaines et nous ressentions une certaine frustration de ne pas pouvoir le présenter de manière concrète dans nos concessions. Aussi avons-nous choisi ce dispositif pour se rapprocher au plus près possible de la réalité », informe Romain Illegems, responsable communication marketing, digital & e-commerce. Cette solution, « exceptionnelle » selon le groupe, restera en place jusqu'à l'arrivée de l'Opel Mokka (en vrai) dans les concessions, courant mars 2021.

Hologramme 3D : un dispositif actif dans six concessions

« Au travers de ce dispositif, les utilisateurs pilotent, grâce à une tablette tactile, les hologrammes Mokka et Mokka-e aux dimensions XXL (2 mètres x 1 mètre x 1 mètre) pour découvrir toutes les spécificités et dernières technologies embarquées dans les nouveaux modèles, détaille le groupe. Avec la tablette, ils peuvent également montrer leur intérêt pour ces nouveautés en effectuant une demande de pré-réservation ou d’essai ».

Actuellement opérationnel dans les concessions Claro Automobiles de Chartres, Orvault, Rennes, La Roche-sur-Yon, Angers et Cholet (il ne sera pas déployé dans les autre sites), ce dispositif s’accompagne d’une offre de pré-lancement pour les 50 premières pré-réservations (au choix, une extension de garantie de 2 ans ou une semaine de location Opel Rent).

Distributeur Peugeot, Citroën, DS et Opel, le groupe Dubreuil avait commercialisé 22 820 voitures neuves en 2019 (dont 4 321 Opel) et représenté