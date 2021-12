Au moment où nous écrivons ces lignes, les salles de réunion des concessions sont en effervescence. Au mur, ou sur un paperboard, sont affichés les résultats des ventes de ce week-end de mi-juin, durant lequel se sont déroulées les troisièmes journées portes ouvertes de l’année 2019. Pour certains, un moment clé dans le trimestre ; pour d’autres, un passage obligé plus ou moins fructueux. Car les fameuses JPO ne font plus l’unanimité dans le réseau. Concurrencées par une multitude d’événements promotionnels, comme les ventes privées, le Black Friday et autres opérations commerciales ponctuelles, elles n’ont plus la faveur des distributeurs.

«Nous sommes en train de copier ce qui se passe dans l’habillement, observe un concessionnaire breton. Les promotions, ce sont désormais toute l’année !»

Les résultats des JPO sont très disparates selon les régions. Dans les grandes agglomérations, elles peinent à séduire et surtout à se renouveler. «Le concept est usé, poursuit ce même concessionnaire. Il y en a surtout trop. Deux par an seraient suffisants.»«Les JPO sont devenues un non-événement, abonde Pascal de Bonnières, président d’Auto 6440 (distributeur Kia et Nissan). Ça ne veut pas dire pour autant qu’il faut les supprimer.» Car elles restent assez efficaces, notamment à l’occasion du lancement d’un nouveau produit. «La nouveauté, la vraie, pas un simple restylage, permet de les animer avec succès», poursuit le distributeur du sud-ouest. «Pour qu’elles fonctionnent, elles doivent surtout être préparées, insiste Jean-Paul Lempereur, président du groupe éponyme. Elles sont attendues par les vendeurs et dans notre région [Hauts-de-France] par les clients.»

«Les portes ouvertes permettent d’animer les équipes de vente, décrypte Éric Legrand, fondateur de Up Your Bizz, agence de développement commercial. Mais pour que cet événement soit efficace, et donc rentable, il faut avoir une histoire à raconter, créer une animation qui ne se résume pas à quelques banderoles.»

« Ça dépend de la vie locale »

Si une animation JPO ne fonctionne pas, inutile d’incriminer la météo, comme c’est souvent le cas. «En 2018, sur le millier d’opérations annuelles que nous avons organisées, seulement trois ont été perturbées à cause du ciel !», indique Éric Legrand. «Le succès d’une JPO dépend beaucoup de la vie locale», rétorquent plusieurs concessionnaires rencontrés lors de nos différents reportages sur la distribution automobile dans les villes de France. Le Mans est un bel exemple, même s’il est un peu extrême. Les dernières portes ouvertes, celles de juin, tombent toujours pendant... les 24 Heures du Mans ! Autant dire que les concessions mancelles sont peu fréquentées pendant trois jours... Quant aux fameuses «ventes frigo», les transactions repoussées pendant les JPO pour faire gonfler les statistiques et empocher les primes, les avis sont très tranchés. «C’est difficilement vérifiable, fait remarquer Éric Legrand. Si c’était vrai il y a quelques années, c’est moins le cas aujourd’hui, car il est tellement difficile “d’accrocher” un client qu’il me paraît peu probable qu’un commercial décale la signature du bon de commande quelques jours ou quelques semaines plus tard, au risque de perdre le client. A contrario, les JPO peuvent être un facteur d’anticipation de l’acte d’achat.»«Le “frigo” est une question de stratégie de l’entreprise, tempère Pascal de Bonnières. Le constructeur a-t-il fixé un objectif sur les journées portes ouvertes ? Quand on voit au sein d’une même direction régionale des volumes de ventes différents pendant une JPO, on peut imaginer qu’il y a du “frigo” derrière.»

La perte de valeur du produit

Les portes ouvertes sont-elles alors un mal nécessaire ? Beaucoup souhaiteraient qu’elles disparaissent ou que leur nombre soit drastiquement réduit, arguant que, dans certaines villes, comme à Toulouse, l’ouverture des concessions est interdite le dimanche, ce qui «n’empêche pas le commerce toulousain d’être très dynamique», appuient certains concessionnaires. Autre argument avancé pour leur réduction : la perte de valeur du produit. «Avec toutes ces opérations commerciales, le client ne sait plus quel est le vrai prix d’une voiture, d’autant plus qu’il n’attend plus les journées portes ouvertes pour bénéficier d’opérations commerciales», constate Pascal de Bonnières. Pour autant, les JPO restent un moment important dans la distribution automobile, ne serait-ce que pour la cohésion des équipes, mêmes si elles ont surement perdu leur lustre d’antan.