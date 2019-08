Vendredi 17 mai 2019 à 09H00 heures, c’est donc la date de l’assemblée générale mixte des actionnaires de Michelin, au Polydome de Clermont-Ferrand. Un moment important dans la mesure où il officialise la passation de pouvoir à la présidence du groupe entreet. Dans le respect de la culture du groupe, cette transition a été préparée avec soin, très en amont, mais un événement exogène a modifié les plans, à savoir l’affaire « Ghosn » bien entendu, qui a propulsé Jean-Dominique Senard à la tête de Renault. S’il restait président de Michelin, le grand dirigeant avait pour mission prioritaire de traiter l’urgence de la situation de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, la voie de l’apaisement s’annonçant tortueuse.Dans une ambiance toujours affable et feutrée, Florent Menegaux s’est trouvé sur le devant de la scène plus rapidement que prévu. Il l’a parfaitement assumé, imposant son style, à la fois direct et souriant, depuis le début de l’année. Dès la fin du 1er trimestre, il prend une première décision forte, celle de resserrer le comité exécutif du groupe, qui passe de treize à dix membres. Mais ce n’est pas tout, trois nouveaux dirigeants intègrent cette instance :, directeur de la division « Business automobile », mais aussi de Motorsport, Expériences, et des régions Amériques,, directeur du personnel, et, directeur de la R&D.etgardent leur siège. En revanche, il convient de souligner les sortants, notammentet, sans oublier. Ces ajustements au niveau du top management ne sont pas anodins.Quelques semaines plus tard, malgré un contexte qualifié de « difficile », Michelin publie de bons résultats au titre du 1er trimestre 2019, avec des ventes à hauteur de 5,8 milliards d'euros, en croissance de 9,3% à parités constantes, portées par un prix-mix robuste et la forte contribution des activités nouvellement acquises (Camso et Fenner). La baisse des volumes vendus (- 0,5 %) a été compensée par l’effet de prix, « porté par un pilotage toujours rigoureux, traduisant la force de la marque Michelin et la poursuite de l'enrichissement du mix ». Sur le segment « Tourisme camionnette », dans un environnement fortement affecté par le recul de la demande en première monte et par des marchés du remplacement en retrait en Europe, le groupe a maintenu ses parts de marchés. Pour le PL, dans des marchés en léger retrait, comme attendu, la poursuite de la croissance des volumes a été en partie tirée par le développement des offres « services et solutions ». En outre, dans le périmètre des « Spécialités », le maintien des ambitions de croissance en 2019 est confirmé, malgré un premier trimestre affecté par des problèmes logistiques pour les pneus miniers et par la priorité donnée à la rentabilité en première monte pour les activités « off road ».Avec l’élégance qui le caractérise, comme il l’avait déjà fait lors de la présentation des résultats annuels 2018, Jean-Dominique Senard laisse à Florent Menegaux le soin de parler des perspectives et de confirmer les prévisions pour 2019 : « une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés, un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2018 hors effet de change, au-delà de la contribution additionnelle de Camso et Fenner estimée à 150 millions d'euros et la génération d'un cash-flow libre structurel supérieure à 1,45 milliard d'euros ».La confirmation de la guidance 2019 est aussi actée lors d’une journée des investisseurs organisée par Michelin à Almeria au début du mois d’avril. Une journée qu’avait supervisée Jean-Dominique Senard, mais qu’avait animée Florent Menegaux, maître de cérémonie aux côtés d’Yves Chapot et d’autres membres du comité exécutif. A la fois point d’étape sur le plan 2016-2020 et affirmation des grandes orientations stratégiques du groupe malgré un contexte mondial plus tendu, les exposés ont rappelé les leviers de croissance privilégiés par Michelin : l’expérience clients, le développement des services et des solutions, et naturellement, l’innovation sur les matériaux et les produits. Au niveau des fondamentaux, le travail sur le réseau industriel est affiné, les capacités de production étant réduites en Europe pour être logiquement augmentées au Mexique et surtout en Indonésie, en Chine et en Thaïlande. Déjà très équilibrée, l’empreinte industrielle du groupe lui permettra de ne pas être trop exposé à un éventuel retournement d’une grande région du monde, tout en optimisant sa localisation. Simultanément, l’essor des giga-usines (au-delà de 100 K tonnes) est favorisé, comme celui des outils de l’industrie 4.0. A ce propos, à tous les étages de l’entreprise, le virage digital, amorcé sous Jean-Dominique Senard, constitue un des mottos de Florent Menegaux.Evitant l’écueil de la fausse modestie, le groupe est sûr de ses forces et ne manque pas de les rappeler : le rayonnement mondial de la marque Michelin, y compris en interne grâce à un modèle social reconnu, une grande influence sur le premium, un pricing power puissant et solide, une belle couverture de marché avec d’autres marques et une distribution variée et multicanale, etc. Il sait aussi qu’il peut améliorer son organisation, le plan est en cours de déploiement à haute cadence, son exposition à certains concurrents asiatiques, sa structure de coûts ou encore sa supply chain. Un travail sur son cœur de business qui ne le détourne pas des grandes évolutions automobiles (électrification, autonomisation, mobilité partagée, et connectée). La stratégie 4R, l’investissement sur l’hydrogène, notamment le récent accord avec Faurecia, et les avancées dans l’impression 3D en sont autant d’exemples. Des investissements lourds mais supportables, surtout que la direction sait que contrairement à d’autres équipementiers, les pneumaticiens sont financièrement moins dépendants de l’OEM.Au final, cette journée a aussi permis de confirmer des objectifs financiers ambitieux (progression du free cash flow, du Capex, du Roce après impôts…). Les marges sont aussi attendues à des niveaux élevés en 2020 : de 11 à 15 % sur le SR1 (automobile et distribution associée), notamment grâce à la progression des SUV et des dimensions de 18 pouces et plus sur lesquelles Michelin est bien positionné, de 9 à 13 % sur le SR2 (transport routier et distribution associée), et de 17 à 24 % sur le SR3 (activités de spécialités). De quoi affronter l’avenir avec quelques certitudes, fussent-elles frappées du sceau de l’humilité.