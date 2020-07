Publié depuis maintenant cinq ans par « L’argus », ce classement présente et positionne les principales sociétés indépendantes françaises spécialisées dans la vente et le négoce de voitures d’occasion. Il est établi sur la base du volume de ventes communiqué par chaque entité sur l’année 2019.

Aramisauto a commercialisé plus de 40 000 voitures

A LIRE. Qui sont les principaux marchands indépendants en France ?

Nous avons sollicité cette année une trentaine d’entreprises. Deux nous ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas répondre ; d’autres ne nous ont pas retourné leurs données. Le groupe allemand Auto1, qui ne souhaite pas communiquer de chiffres, n’apparaît plus dans ce classement. A noter que nous intégrons les enseignes VPN, VO 3000 et Premium Automobiles Trading, qui appartiennent à des groupes de distribution automobile (respectivement Sipa, Parot et Berbiguier), ainsi qu’Aramisauto, repris par PSA en 2016.



A LIRE. Pour ses 18 ans, Aramis Auto revient sur les débuts de l'aventure

Des sociétés en croissance en 2019

Parmi ces vingt sociétés, treize d’entre elles commercialisent la majeure partie de leurs véhicules à d’autres marchands. Pour cinq d’entre elles, les ventes aux professionnels représentent 100 % de leur activité. Enfin, toutes les entreprises classées ont enregistré une croissance de leurs ventes l’an passé par rapport à l’exercice 2018.