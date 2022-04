Selon le cabinet Jato Dynamics, les groupes automobiles sont confrontés à un sérieux dilemme : « Les SUV sont utiles pour aider à augmenter les ventes et la rentabilité des constructeurs et équipementiers, mais ils les éloignent encore plus des objectifs européens d'émissions de CO 2 , en raison de leur taille et de leur poids. Le défi consiste à savoir comment maintenir la rentabilité, tout en atteignant les objectifs de l'UE et éviter les sanctions. » Profiter des SUV pour rester rentable ou payer de fortes amendes ? Telle est la question.



Les émissions CO 2 des SUV dépassent 131,5 g/km

En effet, d’après Jato, les émissions de cette carrosserie, très demandée en Europe, sont plus élevées de 36,5 g/km que l'objectif de l'UE : elles ont affiché 131,5 g/km en 2019, contre un objectif fixé à 95 g/km. Rappelons que cette année-là, les SUV ont représenté 38% des immatriculations totales sur le marché européen et ont été la quatrième plus forte moyenne d’émission de CO 2 des dix segments concernés par l'étude. « Celle des SUV était inférieure à la moyenne des voitures de sport, des berlines de luxe et des fourgonnettes, qui, combinées, représentaient 4,5 % du total des immatriculations en Europe. Actuellement, les SUV sont extrêmement loin de répondre à la réglementation européenne. […] Dans cet esprit, beaucoup peuvent considérer l'achat de SUV comme contraire à l'éthique, étant donné les énormes défis environnementaux à venir », ont ajouté les experts du cabinet.

Les petits SUV, une solution ?

Dans ce casse-tête, le petit SUV serait pour l’instant la meilleure alternative, à en croire Jato : « Une solution potentielle à ces problèmes vient de l'introduction de petits SUV. Ils sont plus légers, plus économes en carburant et, dans la plupart des cas, ils ne disposent pas de la transmission 4×4, qui complique encore plus les choses, en raison de leur consommation de carburant. Leurs émissions moyennes l'an dernier étaient de 122,7 g/km. Malgré une augmentation de 0,4 g/ km par rapport à 2018, elles sont toujours nettement inférieures à celles des plus gros SUV. » Le petit SUV reste cependant toujours bien loin des moyennes émises par les petites voitures ou les compactes et manque encore de propositions en électrifié. Ce qui pousse les consommateurs à acheter des modèles à essence ou diesels, ce qui est bien plus dommageable, souligne Jato.