Freinage d’urgence : en 2e position en Europe, 3e en France

L’équipementier Bosch vient de publier les résultats de son étude européenne axée sur. Pour l’année 2017, le groupe allemand a analysé les segments de véhicules particuliers afin de déterminer quels systèmes d’assistance sont proposés. A l’issue de cette étude, trois systèmes sont sortis du lot :Il ressort que. L’avertisseur sonore de distance ou encore la caméra de recul sont ainsi présents. La Grande-Bretagne arrive en deuxième position avec un taux de 68%, devant l’Allemagne (66%). C’est l’Italie qui affiche le taux d’équipement le plus bas (44%).ou d’aide à la trajectoire), avec 38% de taux d’installation. Il s’agit d’ailleurs d’une spécificité française puisque dans six des huit autres pays étudiés, cet équipement ne figure qu’en troisième position, devancé. Ce système d’aide à la conduite, dont l’installation pourrait être rendue prochainement obligatoire par une législation européenne, équipe 54% des voitures neuves immatriculées en Allemagne et en Belgique, 45% aux Pays-Bas et 43% en Grande-Bretagne.(gain de 5 points par rapport à la précédente étude). Ce système est présent sur 30% des VN en Italie, un taux qui tombe à 6% en Russie.Enfin, l’étude révèle que les fonctions de détection de la fatigue deviennent de plus en plus courantes. « Presque une voiture sur deux identifiée reconnaît un conducteur fatigué et au moins une voiture sur trois est équipée d’un système d’aide au moins à une voie », indique Bosch.