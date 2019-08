« La Chine a profité des Etats-Unis pendant tellement d'années qu'ils ont une grosse avance (nos présidents n'ont pas fait le travail). Donc la Chine ne devrait pas répliquer, ça ne ferait qu'empirer les choses », avait tweeté le président américaintrois jours après l'entrée en vigueur d'un nouveau relèvement, par les Etats-Unis, des tarifs douaniers appliqués à des produits chinois.Dans la foulée, les responsables chinois avaient fait savoir, dans les colonnes de China Daily, le journal officiel du pouvoir, que la Chine était « fermement opposée à une guerre commerciale, mais que le pays était parfaitement préparé à se battre ». Et la menace n’a pas tardé à être mise à exécution, puisque le ministère des finances chinois vient d’annoncer un durcissement des droits de douanes sur de nombreux produits américains.La trêve entre les deux pays, entrevue en avril, aura été de courte durée et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le secteur automobile et l’Europe, souvent victime collatérale de ces tarifs punitifs. D'une manière générale, c’est aussi néfaste pour la vigueur de la croissance mondiale, les réactions des principales places boursières en étant une parfaite illustration.