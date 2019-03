La production de véhicules a flanché en février 2019 au Royaume-Uni. D'après les chiffres publiés par la société des constructeurs SMMT, 123 203 voitures ont été produites le mois dernier, soit -15,3%.La demande pour le marché intérieur a reculé de 8% au cours des deux premiers mois. Mais la SMMT précise surtout que c'est: -18,9% d'exportations, en raison d'une moindre appétence de la part de la Chine (-55,6%), de l'Europe (-14,9%) et des Etats-Unis (-2,8%). Très inquiète vis à vis d'un Brexit toujours plus mal engagé , la SMMT fait observer que février constitue le 9e mois consécutif de recul pour l'industrie automobile britannique.Une décroissance aperçue aussi en Espagne : 254 945 engins ont été assemblés dans les usines espagnoles en février, -3,4%. Pour les seuls véhicules particuliers (198 191 voitures fabriquées), la baisse a été de 5%., mais l'association des fabricants de véhicules en Espagne Anfac souligne que "la situation du marché national, principal destination des voitures qui sortent de nos usines, continue d'être un obstacle pour l'industrie." L'Allemagne n'a pas été en reste. Si le mois de février s'est révélé conforme à février 2018 (440 900 voitures produites, -1%), le cumul des deux premiers mois de l'année laisse apparaître une décroissance assez sensible.. Ce sont surtout les exportations qui ont marqué le pas du côté de Berlin.