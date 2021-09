L’étude menée par eBay concernant les habitudes estivales de mobilités des Français se révèle riche en enseignements divers. En premier lieu, la voiture peut se targuer de bénéficier d’une cote d’amour constante auprès des automobilistes : 56% d’entre eux la plébiscitent à l’heure de se rendre sur leur lieu de vacances estivales.Seulement, ce statut de figure incontournable de la mobilité semble susceptible de s’effriter au fil du temps. Le motif ? Des défaillances rencontrées par les usagers. Près de 17 % des automobilistes interrogés par l’enquête déclarent être tombés en panne au moins une fois au cours de ces trajets estivaux dans leur vie. Ces mésaventures incitent les Français à investir dans l’entretien : ainsi, 55% des utilisateurs ont déjà été contraints de changer une pièce avant leur départ (balais d’essuie-glace, ampoules, pneus…) quand 19% d’entre eux ont dû effectuer une vidange par leurs propres soins.Mais ces opérations d’entretien et de maintenance préventive prennent souvent la voie du « do it yourself », dynamisant ainsi le business en ligne. Les Français s’orientent donc vers l’e-commerce, séduits par les prix des produits, le premier critère de leurs choix. Quelque 37% de détenteurs de voitures indiquent avoir effectué un achat de pièces détachées ou d’équipement automobile sur une plateforme en ligne (chiffre constant par rapport à 2018). Et quelque 27% (+1 par rapport à 2018) des interrogés se disent prêts à franchir le pas. eBay, qui sera présent sur Equip Auto, confirme cette tendance avec ses propres chiffres : « à la veille des vacances, le site a enregistré plus de 10 000 pièces et accessoires vendus en moyenne chaque jour ».