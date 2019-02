Les immatriculations de VUO âgés

de moins de 1 an en janvier 2019

Janvier 2019 Marque Volume % %Var TOTAL MARCHE 4 189 100,00 +20,2 MARQUES FR. 2 355 56,22 +25,9 CITROEN 475 11,34 +17,9 PEUGEOT 384 9,17 +47,1 RENAULT 1 489 35,55 +24,0 MARQUES ETR. 1 834 43,78 +13,5 DODGE 25 0,60 ++ FIAT 362 8,64 -28,3 FORD 548 13,08 +30,8 IVECO 45 1,07 -4,3 JEEP 47 1,12 +38,2 MERCEDES 127 3,03 +92,4 MITSUBISHI 72 1,72 +30,9 NISSAN 96 2,29 -7,7 OPEL 34 0,81 -5,6 TOYOTA 93 2,22 +5,7 VOLKSWAGEN 294 7,02 +36,7

Comme pour les VP d’occasion , le marché des utilitaires démarre l’année 2019 avec une progression minime :. C’est 338 unités de plus qu’en janvier 2018. Pour les marques françaises, le bilan est négatif (-0,4%). Les immatriculations de Citroën ont reculé de 3,3% tandis que celles de Peugeot et de Renault ont progressé respectivement de 0,4% et 1%. Les marques importées ont enregistré une progression de 2,4% des immatriculations.La croissance a été importante pour. Il s’est immatriculé 600 véhicules de plus que lors du même mois de l’an passé. Les Français y ont été particulièrement en vue. A commencer par Peugeot (+47,1%), qui a surfé sur les ventes d’Expert (+38%), de Partner (+30,1%) et le Boxer (+167%). Les immatriculations de Renault ont augmenté de 24%, grâce à Kangoo (+16,9%), Trafic (+11,3%) et Master (+51,7%), et celles de Citroën de 17,9%, grâce principalement au Jumpy (+46,7%). Du côté des marques importées, les tendances sont très hétérogènes. Mercedes-Benz grimpe de 92,4%, Volkswagen de 36,7% tandis que les immatriculations de Fiat reculent 28,3%.La croissance a été encore plus spectaculaire pour, à 2 276 unités., à 5 540 immatriculations.a accusé un repli de 4,5% en janvier, à 44 418 unités. Ce segment représente 68% des immatriculations de VUO en France.