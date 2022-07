Des vendeurs qui deviennent acheteurs-vendeurs de VO

Une annonce sur trois est un "bon plan"

Actuellement, tous les moyens sont bons pour trouver des voitures d’occasion. Les canaux traditionnels (constructeurs, loueurs de courte durée…) s’étant fortement taris depuis plusieurs mois,. La pratique consistant à se positionner sur les annonces de particuliers diffusées sur les sites web spécialisés s’est systématisée au cours des derniers mois au sein de nombreux groupes de distribution. « Nous avons remis au goût du jour l’achat sec, comme on dit, exposait en avril dernier Thomas Gérard, responsable du département occasion pour Toyota et Lexus France. Nous avons simplement motivé et sensibilisé notre réseau pour le sourcing extérieur pour que les concessionnaires aillent chercher des véhicules d’occasion ailleurs, auprès de possesseurs de Toyota et de Lexus. Ils contactent les personnes des annonces et leur font une offre, c’est comme cela que nous avons gonflé nos stocks. Simple comme bonjour et traditionnel finalement. Cette pratique fonctionne car il y a une demande, donc il faut se structurer pour y répondre si les reprises ne suffisent plus. Nous avons orienté le réseau dans une démarche de “je reprends donc je vends” à “je dois vendre donc je reprends” ».À LIRE. Pour Toyota, « vendre un VO aujourd'hui, c'est vendre un VN demain » Peu répandue chez les gros opérateurs, car jugée fastidieuse, cette approche commence à faire florès dans la plupart des réseaux de marque, et souvent à l’initiative du constructeur. Ainsi, la société Nova MS, qui accompagne les distributeurs sur les problématiques liées au business occasion, a été sollicitée fin 2021 par les groupes Volkswagen et BMW pour transformer les vendeurs VO mais aussi VN en « spécialistes de l’achat cash ». Nova MS a ainsi mis en place une méthodologie visant à accompagner les professionnels à la reprise de voitures auprès des particuliers. « Beaucoup de vendeurs sont stressés et ont besoin d’être pris par la main pour apprendre à passer des appels aux clients, c’est normal parce que cela est nouveau pour eux », rapporte Gilles Aubry, dirigeant de Nova MS et fondateur de Nova Cash.Le dirigeant est accompagné sur ce projet Stéphane Nicolas, qui dispense les sessions de coaching de trois jours auprès des équipes des concessions (5 650 € les 3 jours). La méthode adoptée repose notamment sur un script qui vise à rassurer le particulier dès le premier appel. Afin de motiver les troupes,(entre 50 € à 100 € par voiture rachetée). « Dans plusieurs affaires, des vendeurs VN se sont manifestés pour faire également de l’achat cash de voitures d’occasion, raconte Gilles Aubry. L’enjeu est qu’il n’y ait plus seulement des vendeurs mais des acheteurs-vendeurs au sein des concessions ».

Les distributeurs rachètent principalement des voitures d’occasion de leur propre marque, âgées de moins de trois ans et affichant entre 30 000 et 40 000 km au compteur. Ils restent donc positionnés sur un sourcing « traditionnel », plutôt récent, et ne s’aventurent guère sur les produits âgés de plus de cinq ans. « Habituellement, les distributeurs subissent leur sourcing, c’est-à-dire qu’ils achètent ce qu’on leur propose. Avec cette méthode, ils reprennent les autos qui les intéressent et qui sont susceptibles de générer de la marge à la revente, affirme le spécialiste du coaching VO. Parfois, on rachète des VO au prix de la petite annonce, sans discussion. Et la règle d’or est de payer très rapidement le client ». La solution Nova Cash intègre le « logiciel de chasse » développé par Maprochaineauto, qui permet « d’aspirer » et de qualifier automatiquement les annonces correspondant aux critères de recherche déterminés par le distributeur. Selon le responsable, 60 % des annonces diffusées sur les sites spécialisés sont au prix du marché, 30 % sont considérées comme un « bon plan » et 10 % sont beaucoup trop chères. « On appelle des particuliers quand leur annonce est dans le prix du marché, on ne perd pas de temps. Sur des marques généralistes, à l’exception de l’Île-de-France, les recherches sont concentrées dans le département. On aime bien appeler les lundis, mardis et mercredis et fixer les rendez-vous en concession les jeudis et vendredis », détaille Gilles Aubry.



20 à 30 VO rachetés tous les mois

En moyenne, sur une dizaine d’appels qualifiés passés, un vendeur organise entre 3 et 5 rendez-vous avec le particulier au sein de la concession. Sur ces rendez-vous, il conclut une à deux reprises. « Nous voyons des concessionnaires, dont le volume de vente annuel se situe entre 500 et 800 VO, qui rachètent entre 20 et 30 voitures tous les mois en rachat cash », informe le dirigeant. Ce dernier avance qu’environ 10 % des particuliers qui ont vendu leur auto à un concessionnaire par ce biais rachètent une voiture (VN ou VO) au sein du même point de vente derrière. Nova MS annonce travailler avec huit marques et plusieurs groupes de distribution avec sa solution Nova Cash. Cette pratique a-t-elle seulement vocation à boucher les trous en attendant un afflux de voitures ou peut-elle être amenée à durer ? « Cela fait 12 ans que je parlais de cette approche mais personne ne le faisait. L’achat cash constitue une variable d’ajustement pour les constructeurs. J’espère que cela va perdurer et tout dépendra de l'évolution de la production de voitures dans les usines », soulève Gilles Aubry.

