Dans un marché français en baisse de 6 %, le nombre de voitures électriques immatriculées en janvier 2021 a chuté de 41 % avec 6 471 unités. La Peugeot e-208 a été le modèle le plus diffusé avec 1 346 unités (– 47 %), devant la Renault Zoe (1 013 unités, – 81 %), puis la Kia

e-Niro (748 unités, + 92 %). Alors que la part de marché de l’électrique atteint 5,1 % sur le segment des voitures particulières, le canal des particuliers représente 54 % du volume.

Selon Cécile Goubet, déléguée générale de l’Avere France, cette contre-performance après une année 2020 exceptionnelle s’explique par le fait que « l’accélération habituelle des immatriculations de fin d’année a été d’autant plus marquée par la double nécessité de compenser les retards de livraison pris lors du second confinement et de s’assurer de la conformité aux normes CO2 ». Elle estime toutefois que les perspectives restent « très positives » pour l’ensemble de l’année, avec une projection de part de marché à 20 % pour les véhicules électrifiés, contre 9,8 % en janvier.

Les VUL électriques et les hybrides rechargeables en forte hausse

En effet, les volumes réalisés par les véhicules utilitaires électriques sur le premier mois de l’année ont atteint 1 121 unités, soit un bond de 66 % par rapport à janvier 2020, contre + 8 % pour l’ensemble de la catégorie. C’est notamment dû au décollage des ventes du trio de tête, composé des Renault Kangoo électrique (522 unités, + 270 %), Renault Zoé (149 unités,

+ 106 %) et Peugeot e-208 (112 unités, + 105 %). Alors que l’électrique représente 3,2 % des immatriculations de VUL, l’offre reste toutefois réduite, puisque 10 modèles s’octroient 96 % du marché.

De leur côté, les voitures hybrides rechargeables affichent également une bonne santé avec

8 220 immatriculations enregistrées en janvier, soit une forte progression de 115 %. La technologie hybride rechargeable représente désormais 5,1 % du segment des véhicules particuliers, tandis que le canal des professionnels atteint 72 % des acquéreurs, ce qui s’explique notamment par des raisons fiscales. Les trois modèles hybrides rechargeables les plus vendus sont le Peugeot 3008 avec 1 413 unités (+ 60 %), le Renault Captur avec 756 unités et le Citroën C5 Aircross avec 570 unités. À noter que les immatriculations cumulées des VP et VUL électriques, ainsi que des VP hybrides rechargeables, atteignent 15 812 unités en janvier, dont 3 587 en Ile-de-France, région la plus friande de ces modèles devant l’Auvergne-Rhône-Alpes (1 967 unités) et la Provence Alpes Côte d’Azur (1 580 unités).