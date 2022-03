Affecté par la pénurie de semi-conducteurs, le marché automobile européen (Royaume-Uni et pays de l’Efta inclus) a accusé des chutes notables en juillet (– 23,6 % ; 978 918 unités) et en août 2021 (– 18,1 % ; 724 710 unités) par rapport aux mêmes mois de l’an passé. Ces baisses sont intervenues après quatre mois de croissance des immatriculations de voitures neuves. En août, comme en juillet, les principaux marchés européens ont accusé des replis à deux chiffres.

Allemagne : – 23 % (193 307 immatriculations)

Allemagne : – 23 % (193 307 immatriculations) France : –15 % (88 065)

Royaume-Uni : – 22 % (68 033)

Italie : – 27,3 % (64 689)

Espagne : – 28,9 % (47 584)



A contrario, certains pays sont parvenus à maintenir leur croissance sur ce huitième mois, à l’image de la Norvège (+ 52,1 %) et de la Roumanie (+ 44,1 %).



À LIRE. Les voitures les plus vendues en Europe en juillet 2021

Les marques françaises dans le dur

Le premier groupe automobile en Europe, Volkswagen, sort renforcé de cette période estivale (– 14,3 % en août ; + 0,8 point de pénétration gagné en un an), grâce à la bonne tenue des marques Volkswagen (– 12,6 %), Audi (– 6,2 %) et Seat (– 10,8 % ; avec Cupra). Les trois marques ont gagné des parts de marché par rapport à août 2020. À l’inverse, celles du groupe Stellantis (– 29,4 %) en ont concédé sur ce huitième mois, à commencer par Peugeot (– 39,6 %), dont la part s’est établie à 4,5 % (6,1% l’an passé). Citroën, dont les immatriculations ont reculé de 31,3 %, a concédé 0,6 point (part de 3,2 % en août 2021). Les marques françaises ont globalement souffert puisque Renault (– 31,8 %) a accusé une perte d’un point de part de marché en août (5,1 % en 2021).

Mercedes-Benz a été la plus touchée, avec une chute des immatriculations de 37,5 % et une perte de 1,5 point de part de marché en un an. Les principaux « gagnants » sur ce mois ont été Toyota (+ 1,3 point ; part à 6,9 %), Hyundai (+ 1,1 point ; 5,3 %) et Kia (+ 0,7 point ; 4,8 %).

Un retard difficile à rattraper

Au cumul des huit premiers mois de 2021, le marché automobile européen affiche une progression de 12,7 % par rapport à la même période de l’an passé, à 8 188 886 voitures neuves. À titre de comparaison,(à périmètre de pays identique) et 11,18 millions en 2018. Ce sont donc de nouveau plus de 2,6 millions de voitures neuves qui manquent à l’appel et l’écart risque encore de se creuser dans les prochains mois du fait d’un manque de produits dans les réseaux et de délais de livraison qui s’allongent. Depuis janvier, malgré un marché global en hausse, plusieurs marques accusent des replis : Mitsubishi (– 31,7%), Alfa Romeo ( –15,4 %), Renault (– 10,7 %), Honda (– 8,9 %), Nissan (– 5,2 %) et Ford (– 4,5 %).