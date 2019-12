Après la chute de 10% enregistrée en septembre 2019, le marché européen des véhicules commerciaux a subi en octobre une baisse de 7,3%, avec un total de 212 969 immatriculations. Sur dix mois, il reste bien orienté : +3,4% par rapport à la même période de l’an passé, à 2 212 535 unités.

Les utilitaires accusent le coup

Le segment des véhicules utilitaires légers (-3,5t) a accusé un repli de 6%, à 175 329 immatriculations, qui fait encore écho à l’introduction de la réglementation WLTP pour tous les nouveaux utilitaires au 1er septembre 2019. A l’exception de l’Italie (+2%), tous les autres principaux marchés ont reculé, en particulier le Royaume-Uni (-11%) et l’Allemagne (-10,1%). Sur la période de janvier à octobre 2019, il s’est immatriculé 1 828 735 VUL en Europe, soit une progression de 3,4%. Tous les principaux marchés sont dans le vert : l’Allemagne (+8,7%), l’Italie (+6,4%), la France (+5,2%), le Royaume-Uni (+3,1%) et l’Espagne (+1,5%).

Chute à deux chiffres pour les camions en octobre

Le marché des camions de plus de 3,5t a subi une baisse de 14,3% sur ce dixième mois, à 33 994 véhicules. Il s’agit du quatrième repli consécutif. Les immatriculations ont pourtant fortement augmenté en Espagne (+18%) mais elles on lourdement chuté en France (-19,9%) et en Allemagne (-15,3%). Au cumul, ce segment affiche une progression de 3,3%, à 345 256 immatriculations, portée par le Royaume-Uni (+12,5%), l’Allemagne (+7,6%) et la France (+4,6%), tandis que l’Italie marque le pas (-6,9%).

Enfin, le marché des camions de 16t et plus a totalisé 27 536 unités en octobre 2019, enregistrant une chute de 14,5%. Une fois encore, l’Espagne fait figure d’exception (+23,2%), tandis que les autres principaux marchés ont accusé des baisses importantes, notamment la Pologne (-28,4%), la France (-19,2%) et l’Allemagne (-15,4%). Sur dix mois, le bilan est positif : +2,9%, à 279 356 unités. Une progression soutenue par le Royaume-Uni (+14,9%), l’Allemagne (+5,7%), la France (+5,6%) et l’Espagne (+2,6%).