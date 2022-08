La morosité économique liée à la pandémie de Covid-19 est persistante : « Kia met en œuvre, selon les marchés impactés, différentes mesures, telles que des présentations en ligne pour les clients potentiels intéressés par un véhicule neuf ou encore une extension de la garantie », a lancé la marque sud-coréenne, à l’annonce de ses chiffres de ventes mondiales du premier semestre 2020.

Les marchés automobiles étrangers de Kia ont subi

Kia veut croire en un regain rapide de ses ventes au second semestre grâce au lancement de sa gamme de nouveaux modèles, car la première période a effectivement été mauvaise : 1,161 million de véhicules immatriculés dans le monde de janvier à juin 2020, contre 1,352 million au cumul de 2019, soit une baisse de 14,1 %. La faute aux marchés étrangers qui ont vu leurs volumes chuter de 20,4 % sur la période, tombant ainsi à 882 959 voitures. La Corée du Sud, quant à elle, a enregistré une hausse de 14,6 % (278 287 VN).



Pour Kia, le mois de juin a particulièrement été assassin. Les ventes ont fortement reculé, avec un glissement de 12,1 % dans le monde, soit 207 406 unités écoulées, contre plus de 235 800 en juin 2019. Le commerce sur les marchés étrangers a baissé de 23,8 % en glissement annuel pour s’établir à 147 401 unités.

Record pour Kia en France

De bonnes nouvelles sont tout de même à souligner. Les ventes en Corée du Sud ont su tirer leur épingle du jeu, avec une progression de 41,5 % en glissement annuel, à 60 005 unités et en France, la filiale du constructeur a affiché des résultats record en juin : 5 042 véhicules ont été vendus sur le mois, soit une augmentation de 28 % par rapport à l’année précédente. « Parmi les modèles les plus plébiscités, les modèles 100 % électriques se distinguent tout particulièrement avec, au total, 1 864 unités vendues (1 532 Kia e-Niro et 332 Kia e-Soul). Enfin, pour la première fois, la famille Niro (hybride, hybride rechargeable et électrique) est le modèle le plus vendu de la gamme Kia en France », a conclu la marque.