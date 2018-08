En France, sur le mois de juillet les immatriculations Volvo ont progressé de +27,1% avec 1 453 unités, sur un marché en hausse de +18,9%. Sur les 7 premiers mois de l’année les ventes Volvo sont en augmentation de +7,7% avec un total de 10 487 unités, sur un marché à +6,3%.Pour la première fois, le Volvo XC40 (Voiture de l’année 2018) prend la tête des ventes par modèle, avec 498 immatriculations sur le mois, devant le XC60 (383 immatriculations) et V40 & V40 Cross Country (260 immatriculations).Sur les 7 premiers mois, le XC60 conserve sa place de best-seller de la marque avec 3 481 immatriculations. Il est suivi des V40 et V40 Cross Country (2 406 unités) et du XC40 (1 925 unités).Au cours des sept premiers mois de l'année, les ventes mondiales ont enregistré une progression de 14,5 % par rapport à la même période l'an dernier, avec 368 570 véhicules écoulés. Cette solide performance fait suite au meilleur semestre jamais réalisé par le groupe, et place Volvo Cars en bonne voie pour enregistrer un nouveau record sur l’année complète.Les États-Unis ont confirmé leur excellente progression en juillet, enregistrant un bond des ventes de 23,8 % à période comparable, avec 8 622 véhicules écoulés, des résultats tirés par les ventes de SUV.En Chine, le plus grand marché de Volvo, les ventes ont progressé de 9,2 %, grâce au succès du XC60 et de la berline S90 produits localement. Les ventes totales pour le mois de juillet ont atteint 10 121 véhicules.En Europe, les ventes se sont montées à 24 355 véhicules sur le mois de juillet 2018, soit une hausse de 10,1 % par rapport à juillet 2017, portées par la forte demande de XC60 et XC40.Le nouveau Volvo XC60 est toujours le modèle le plus vendu sur les sept premiers mois de l’année, avec 103 017 véhicules écoulés (contre 3 256 en 2017), suivi par le XC90 avec 54 815 unités vendues (contre 46 733 en 2017) et le V40/V40 Cross Country avec 47 719 unités vendues (contre 55 763 en 2017). Sur les sept premiers mois de l’année, la S90 s’est vendue à 35 049 unités (contre 20 756 en 2017).