Après une très forte baisse des prises de rendez-vous durant le confinement (– 50 % en mars et – 85 % en avril), la tendance est repartie à la hausse, avec de 300 000 à 350 000 prises de rendez-vous par mois depuis le "déconfinement", selon le logiciel MecaPlanning. Un marché en augmentation de 5,5 % en mai par rapport à 2019. Toutefois, "cette hausse est à relativiser, car elle comporte encore beaucoup de reports de rendez-vous fixés initialement durant le confinement", précise Benoît Peronnet, directeur commercial de 3DSoft. Mais si on neutralise les reports, du 11 au 31 mai, les concessions équipées de MecaPlanning ont tout de même vu leur nombre de rendez-vous augmenter de 6%.



Un marché qui a évolué en traversant la crise du Covid-19



Les habitudes des clients ont changé, la prise de rendez-vous par internet a bondi de plus de 80%, même si cette solution ne représente encore que 7 000 cas sur les plus de 300 000 par mois. Les prises de rendez-vous par le biais d’un "call center" ont eux augmenté de plus de 50 % sur le mois de mai.



La crise du Covid-19 a donc incité les professionnels à s’adapter et à digitaliser leurs parcours plus vite que prévu. Ainsi, 3DSoft a ajouté une fonctionnalité à sa solution, qui lui a permis d’annuler et de reporter massivement des rendez-vous (plus de 35 000 sur la période de confinement). Les ateliers, de leur côté, ont fait évoluer leurs pratiques, dans l’accueil des clients notamment, ce qui a conduit à une baisse du nombre d’automobilistes attendant sur place de 8 à 10 %. Le nombre d’interventions sur les véhicules a également diminué de 8,5 %, ce qui contribue à faire baisser la durée d’attente des clients et donc la fréquentation dans les locaux. Par ailleurs, MecaPlanning propose aux clients des ateliers qu'ils activent un lien internet pour suivre les interventions sur leur véhicule (réparation, lavage, etc.). Ce lien a été activé dans plus d'une intervention mensuelle sur trois. Signe d’une appétence de la clientèle pour les services digitaux.