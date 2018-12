Le ruissellement par le VO récent

Le 1 à 2 ans au top

Véhicules de moins de 1 an d'âge Nov. 2018 Jan. à Nov.2018 Marque Volume % %Var Volume % %Var TOTAL MARCHE 51 535 100,00 +34,4 508 181 100,00 +7,1 MARQUES FR. 25 231 48,96 +35,0 243 004 47,82 +0,5 CITROEN 4 622 8,97 +21,4 50 282 9,89 +2,4 DS 588 1,14 +18,8 6 291 1,24 -14,3 PEUGEOT 9 685 18,79 +36,7 85 460 16,82 +4,0 RENAULT 10 302 19,99 +41,1 100 855 19,85 -2,2 MARQUES ETR. 26 304 51,04 +33,8 265 177 52,18 +13,9 ALFA ROMEO 398 0,77 ++ 2 723 0,54 +22,2 AUDI 1 418 2,75 +20,1 15 011 2,95 +3,3 B.M.W. 1 136 2,20 +12,3 13 415 2,64 +16,7 DACIA 2 156 4,18 +36,4 25 029 4,93 +16,4 FIAT 2 436 4,73 +28,4 22 792 4,49 +5,4 FORD 1 174 2,28 -17,1 14 192 2,79 -10,9 HONDA 292 0,57 ++ 2 794 0,55 +57,1 HYUNDAI 775 1,50 +43,3 8 515 1,68 +12,3 JEEP 353 0,68 +81,0 2 727 0,54 +11,9 KIA 608 1,18 +6,3 8 214 1,62 +10,3 MAZDA 337 0,65 +45,9 3 470 0,68 +28,3 MERCEDES 1 553 3,01 +34,8 16 819 3,31 +26,0 MINI 396 0,77 +22,6 3 879 0,76 +9,7 NISSAN 3 980 7,72 ++ 30 362 5,97 +28,2 OPEL 1 374 2,67 +19,6 16 280 3,20 +16,9 SEAT 759 1,47 +43,5 7 719 1,52 +40,4 SKODA 569 1,10 +50,5 5 921 1,17 +65,5 SUZUKI 521 1,01 +32,6 5 376 1,06 +11,2 TOYOTA 1 348 2,62 +22,4 12 458 2,45 +6,3 VOLKSWAGEN 3 586 6,96 +29,2 36 309 7,14 +14,9 VOLVO 250 0,49 -0,8 2 890 0,57 -0,7

On les cherchait ces dernières semaines ces véhicules immatriculés à la hâte à la fin du mois d’août. Les voilà, ils reviennent en masse pour doper le marché de l’occasion. Le premier arrivage en octobre avait déjà donné le ton (+15,1% pour les VO âgés de moins d’1 an). La seconde livraison est encore plus spectaculaire :Il s’est ainsi immatriculé 13 200 véhicules d’occasion de plus qu'en novembre 2017 sur ce segment. Ce dernier a représenté une part dehexagonal alors qu’il se situe sous la barre des 10% habituellement.Quelles sont les marques qui ont contribué à cette explosion ? Les françaises, Renault (+41,1%) et Peugeot (+36,7%) en tête. Les immatriculations de Citroën ont grimpé de 21,4%. Du côté des marques importées, les bonds les plus notables sont à mettre à l’actif deAssez logiquement, on retrouve celles qui avaient affiché les croissances les plus fortes en août sur le marché du neuf. Seuls deux constructeurs ont enregistré des variations négatives en novembre : Ford (-17,1%) et Volvo (-0,8%).Avec une telle explosion, le marché de l’occasion a signé en novembre la plus forte progression de l’exercice 2018 :. Elle doit être toutefois mise en perspective par rapport à un marché qui avait fortement fléchi en novembre 2017 (-8,7 %). A l’exception de Ford (-2,2%), toutes les autres marques ont enregistré une hausse des immatriculations sur ce mois. Les plus fortes revenant à Dacia (+28,2%), Nissan (+26,3%) et Toyota (+17,2%).a apporté sa pierre à l’édifice :Cette hausse a été grandement soutenue par les marques Citroën (+49,8%), Fiat (+56,6%), Seat (+43,5%) et Toyota (+34,3%). La croissance s’est révélée tout aussi importante pour la tranche des produits âgés de 2 à 4 ans : +19,7%, à 60 597 unités.Enfin, le marché des VO âgés de plus de 5 ans a accusé un repli de 1,4% sur ce mois, à 283 165 immatriculations.Malgré les tendances positives observées en octobre et en novembre,par rapport à la même période de l’an passé, à. Le bilan reste solide sachant que l’exercice 2017 s’était conclu sur un record d’immatriculations. Depuis janvier, le segment des VO de moins de 1 an progresse de 7,1%. La hausse la plus significative émane du marché des produits âgés de 2 à 4 ans : +9,7%, à 661 604 unités.