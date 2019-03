La plateforme européenne DriveK, qui appartient au groupe italien MotorK, a mené une étude portant sur un échantillon de 20 000 demandes de devis réalisés par les Français sur le site www.drivek.fr en 2018. La voiture d’occasion dont ils souhaitaient se séparer affichait en moyenne. A titre de comparaison, les véhicules que les Italiens voulaient céder l'an passé affichaient en moyenne 149 000 km et 11 ans et demi d’ancienneté. « Les flottes des voitures de ces deux pays européens ont tendance à devenir vieillissantes et ces consommateurs hésitent avant l’achat d’un nouveau véhicule », observe DriveK.L’étude a également révélé que lesen 2018. Elle ne dit pas en revanche quels étaient ceux qu’ils souhaitaient acquérir. Les Clio et Mégane sont également, et de très loin, les véhicules les plus plébiscités sur le marché VO en France. Cinquième modèle le plus commercialisé en occasion, la Golf figurait au quatrième rang des véhicules que les automobilistes voulaient revendre.

Le classement des 15 voitures les plus fréquemment reprises en 2018