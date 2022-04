Les marques françaises aux onze premières places du classement

Top 20 des voitures les plus vendues aux entreprises et en LLD au 1er trimestre 2022

Clt Modèle Volume Évolution 1 Peugeot 208 7 524 1,8 % 2 Peugeot 3008 7 376 – 0,9 % 3 Citroën C3 5 204 – 10,2 % 4 Renault Clio 5 004 – 39,1 % 5 Peugeot 2008 4 797 – 35,8 % 6 Peugeot 308 3 466 – 31,2 % 7 Peugeot 5008 3 063 – 29,4 % 8 Renault Mégane 2 886 – 40,1 % 9 Renault Captur 2 455 – 13 % 10 Renault Arkana 1 980 - 11 Citroën C4 1 830 185,5 % 12 Volkswagen Golf 1 726 54,9 % 13 Citroën C5 Aircross 1 647 – 33,5 % 14 Volkswagen Tiguan 1 636 41,4 % 15 Toyota Corolla 1 424 – 12,8 % 16 Hyundai Tucson 1 398 47,9 % 17 Ford Kuga 1 255 64,1 % 18 Tesla Model 3 1 170 – 15 % 19 Mercedes Classe A 1 093 – 32,9 % 20 Toyota Yaris 1 082 – 42,8 % Total 104 218 – 11,2 %

Les données traitées par NGC-Data® montrent qu'au cours du premier trimestre de cette année 104 218 voitures neuves ont été écoulées sur le canal regroupant les ventes aux entreprises et la LLD, soit une baisse de 11,2 %, plus modérée que celle de l'ensemble du marché.Alors que de nombreux constructeurs n'ont pu livrer en nombre suffisant leurs modèles, souvent faute de semi-conducteurs, Peugeot conserve la tête de ce canal de ventes avec 56 746 immatriculations (– 20 %), soit une part de marché de 54,4 %. Le constructeur au lion place en effet cinq modèles de sa gamme au sein du top 10, à savoir les 208, 3008, 2008, 308 et 5008. Il réalise également un doublé gagnant avec les 208 et 3008, qui se sont écoulées à respectivement 7 524 (+ 1,8 %) et 7 376 unités (– 0,9 %). Alors que les marques françaises dominent les onze premières places du classement, la Citroën C3 occupe la troisième place du podium avec 5 204 unités (– 10,2 %) car elle a mieux résisté que la Renault Clio, quatrième avec 5 004 unités vendues (– 39,1 %). Les autres modèles du top 10 affichent une chute de leurs immatriculations à deux chiffres,En élargissant jusqu'au top 20, on s'aperçoit que Volkswagen affiche une belle dynamique avec la Golf (+ 54,9 %) et le Tiguan (+ 41,4 %), de même que Hyundai avec le Tucson (+ 47,9 %) et Ford avec le Kuga (+ 64,1 %). En revanche, les constructeurs premium allemands se font plus discrets, puisque seule la Mercedes Classe A figure dans le top 20. Notons également que Tesla ralentit la cadence avec la Model 3 (– 15 %).