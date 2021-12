Le marché automobile a tourné au ralenti en novembre 2021. Il accuse une baisse de 3,2 % par rapport au même mois de l’an passé, qui avait été pourtant fortement ralenti par le deuxième confinement. Le canal des particuliers a reculé de 7,4 % sur ce mois, représentant une part de 44,6 % des immatriculations VN (42,8 % au cumul). Si les états de forme se révèlent très disparates d’une marque à une autre, au gré des approvisionnements, du stock et des politiques commerciales, Dacia confirme sa belle dynamique (+ 66,6 % en novembre ; + 27,7 % au cumul).



La marque du groupe Renault hisse trois modèles dans le top 5 des voitures les plus vendues à des clients particuliers, dont la Sandero, qui continue de dominer assez nettement le canal. Placée en sixième position en octobre, la Spring continue de grimper dans le classement (4e), juste devant le Duster. En novembre, Dacia a immatriculé 87 % de ses modèles auprès des particuliers. La marque a conforté sa position de leader sur le canal, avec une part de 17,8 % sur ce mois, devant Renault 13,6 % et Peugeot 12,2 %. Comme en octobre, les Peugeot 208 et 2008 complètent le podium.



La Yaris Cross dans le top 10

La Renault Zoe (7e), voiture électrique la plus vendue en France, maintient sa place dans le top 10, tandis que l’Arkana continue de gagner des places (10e en octobre). À noter enfin la présence du SUV urbain Yaris Cross dans ce classement, deux mois seulement après son introduction sur le marché français (septembre 2021). Il s’est d’ailleurs immatriculé davantage de Yaris Cross que de Yaris sur le marché automobile en novembre, tous canaux confondus.

Rang Modèle Volume % Var 1 SANDERO 3 4 705 - 2 208 II 2 908 – 38,3 3 2008 II 2 485 – 18,5 4 SPRING 2 472 - 5 DUSTER 2 2 197 + 51,8 6 CLIO 5 1 914 + 3,6 7 ZOE 1 605 + 45,6 8 ARKANA 1 506 - 9 C3 III 1 437 – 11,7 10 YARIS CROSS 1 390 -

