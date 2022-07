Selon les données publiées par le cabinet Jato, le marché automobile européen (26 pays) a accusé une chute de 24% en juillet 2021, totalisant 967 830 immatriculations (1,27 million en juillet 2020). Au cumul des sept premiers mois, il enregistre une progression de 17 % par rapport à la même période de l’an passé, à 7,38 millions de voitures neuves, mais affiche un repli de 24% par rapport aux sept premiers mois de 2019. Malgré ce coup d’arrêt en juillet, après quatre mois consécutifs de hausse (par rapport à 2020), les ventes de voitures électrifiées continuent d’afficher des niveaux record.



Au total, 160 646 modèles 100 % électriques et hybrides rechargeables (PHEV) ont été immatriculés sur ce septième mois en Europe, soit une part de près de 17% du marché automobile. En parallèle, la part de marché du diesel continue de s’effriter sur le continent, avec une perte de 8 points de pourcentage entre juillet 2020 et juillet 2021. L’essence perd également du terrain : part de 63,4% en juillet 2019, 59,8% en juillet 2020 et 59% le dernier mois. La croissance des voitures électrifiées est encore loin de compenser la baisse des moteurs thermiques.



La Dacia Sandero sur le toit de l’Europe

Dans le classement des voitures les plus vendues en Europe en juillet 2021, c’est la Dacia Sandero, principalement animée par des moteurs thermiques, qui s’adjuge la première place du marché. Une première depuis son lancement en 2008. Avec l’arrivée de la nouvelle génération, la citadine signe de solides performances en Allemagne (+15%), en Roumanie (+24%), mais aussi en France et en Espagne, où elle se positionne parmi les voitures les plus vendues. Les immatriculations de Sandero en Europe affichent un repli de 2% par rapport à juillet 2019, tandis que tous les autres best-sellers (Golf, Polo, Duster, Corolla, Corsa, 208…) accusent des chutes comprises entre 17% et 52%, relève le cabinet Jato. Sur le dernier mois, la Sandero devance la Volkswagen Golf et la Toyota Yaris. Un seul modèle de marque française figure dans le top 10. Il s’agit du Peugeot 2008, qui pointe à la 10e place.





Voiture électrique : l’ID.3 en tête, la Tesla Model 3 sort du top 10

Concernant les voitures neuves hybrides rechargeables, le Ford Kuga a été le modèle le plus vendu en juillet 2021, devant le Peugeot 3008 et le Volvo XC40. Sur le marché des voitures 100% électriques, la Volkswagen ID.3 s’adjuge la première place, suivie par la Renault Zoé et le Kia Niro. On notera que la Tesla Model 3, qui écrasait le marché des électriques en juin (25 476 immatriculations ; +272%), se positionnant même à la deuxième place du marché automobile européen (toutes énergies confondues), a disparu du top 10 en juillet.

Près d’une voiture sur deux vendue en Europe était un SUV

Enfin, Jato souligne que le segment des SUV a enregistré de bonnes performances en juillet sous l’impulsion des Hyundai Tucson et Ford Puma, qui ont fait leur entrée dans le top 10 des voitures les plus vendues en Europe. Les SUV ont représenté 46,1% des immatriculations de voitures neuves en juillet, soit la part mensuelle la plus élevée jamais observée.